Ganga river water level increased in patns sdrf on alert पटना में पाथ-वे नदी में समाया, गंगा के उफनाने से बढ़ी मुसीबत; SDRF को मुश्तैद रहने का आदेश, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsGanga river water level increased in patns sdrf on alert

पटना में पाथ-वे नदी में समाया, गंगा के उफनाने से बढ़ी मुसीबत; SDRF को मुश्तैद रहने का आदेश

Bihar Flood: पटना में भद्रघाट व अशोक राजपथ से महावीर घाट पाथ-वे से कंगन घाट की ओर जानेवाले वाहन, बाइक सवार समेत अन्य छोटी वाहन सवार इसी पानी मे घुस कर अपने गंतव्य स्थान तक जा रहे हैं। स्थिति यह है कि पाथ-वे पूरी तरह से गंगा नदी में विलीन हो गया है।

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 06:46 AM
share Share
Follow Us on
पटना में पाथ-वे नदी में समाया, गंगा के उफनाने से बढ़ी मुसीबत; SDRF को मुश्तैद रहने का आदेश

Bihar Flood: गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण एक बार फिर से गंगा पाथ-वे के संपर्क पथ पर वाहनों का परिचालन रोक दिया गया है। अनुमंडल के भद्रघाट, महावीर घाट, नौजर घाट समेत अन्य घाटों पर गंगा नदी के जलस्तर में अचानक आई वृद्धि से गंगा नदी का पानी गंगा किनारे पाथ-वे पर चढ़ गया है। महावीर घाट पर तो यह पानी घुटने तक है। ऐसे में पूजा पाठ, गंगा स्नान करना खतरे से खाली नहीं है। वहीं महावीर घाट पाथ-वे से दक्षिण बने मंदिर की सीढ़ियों पर भी पानी चढ़ जाने से मंदिर का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया है।

इधर भद्रघाट व अशोक राजपथ से महावीर घाट पाथ-वे से कंगन घाट की ओर जानेवाले वाहन, बाइक सवार समेत अन्य छोटी वाहन सवार इसी पानी मे घुस कर अपने गंतव्य स्थान तक जा रहे हैं। स्थिति यह है कि पाथ-वे पूरी तरह से गंगा नदी में विलीन हो गया है। ऐसे में लोग अपनी जान जोखिम में डाल कर किसी बड़े हादसे को दावत भी दे रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति भद्रघाट व महावीर घाट की है। जहां बच्चे व युवक पानी में गोते लगाकर अठखेलियां कर रहे है, जो हादसे को दावत दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें:सभी 243 सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा.., बिहार चुनाव से पहले बोले नेता प्रतिपक्ष

एसडीओ ने गंगा घाटों का जायजा लिया

गंगा नदी का बढ़ते जलस्तर को देखते हुए शनिवार को एसडीओ सत्यम सहाय व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी टू राजकिशोर सिंह ने गंगा के विभिन्न घाटों का जायजा लिया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गयी है। उन्होंने बताया कि अजीमाबाद व सिटी अंचल के ईओ से घाटों पर साइनेज बोर्ड लगाने व बैरिकेडिंग करने को कहा गया है। साथ ही महिलाओं व बच्चों से गंगा किनारे बने मंदिरों में न जाने व गंगा स्नान से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ को मुस्तैद रहने का निदेश दिया गया है। जबकि भद्रघाट पर पहले से तैनात एसएसबी जवान अलर्ट मोड पर है।

ये भी पढ़ें:पटना में मेट्रो की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, वॉकी-टॉकी के सहारे चलेगी