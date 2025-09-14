पटना में पाथ-वे नदी में समाया, गंगा के उफनाने से बढ़ी मुसीबत; SDRF को मुश्तैद रहने का आदेश

Bihar Flood: पटना में भद्रघाट व अशोक राजपथ से महावीर घाट पाथ-वे से कंगन घाट की ओर जानेवाले वाहन, बाइक सवार समेत अन्य छोटी वाहन सवार इसी पानी मे घुस कर अपने गंतव्य स्थान तक जा रहे हैं। स्थिति यह है कि पाथ-वे पूरी तरह से गंगा नदी में विलीन हो गया है।

Bihar Flood: गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण एक बार फिर से गंगा पाथ-वे के संपर्क पथ पर वाहनों का परिचालन रोक दिया गया है। अनुमंडल के भद्रघाट, महावीर घाट, नौजर घाट समेत अन्य घाटों पर गंगा नदी के जलस्तर में अचानक आई वृद्धि से गंगा नदी का पानी गंगा किनारे पाथ-वे पर चढ़ गया है। महावीर घाट पर तो यह पानी घुटने तक है। ऐसे में पूजा पाठ, गंगा स्नान करना खतरे से खाली नहीं है। वहीं महावीर घाट पाथ-वे से दक्षिण बने मंदिर की सीढ़ियों पर भी पानी चढ़ जाने से मंदिर का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया है।

इधर भद्रघाट व अशोक राजपथ से महावीर घाट पाथ-वे से कंगन घाट की ओर जानेवाले वाहन, बाइक सवार समेत अन्य छोटी वाहन सवार इसी पानी मे घुस कर अपने गंतव्य स्थान तक जा रहे हैं। स्थिति यह है कि पाथ-वे पूरी तरह से गंगा नदी में विलीन हो गया है। ऐसे में लोग अपनी जान जोखिम में डाल कर किसी बड़े हादसे को दावत भी दे रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति भद्रघाट व महावीर घाट की है। जहां बच्चे व युवक पानी में गोते लगाकर अठखेलियां कर रहे है, जो हादसे को दावत दे रहे हैं।