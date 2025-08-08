Ganga river floods mercilessly in Bihar chaos from Bhojpur to Bhagalpur 3 children died बिहार में बेरहम हुई गंगा नदी की बाढ़, भोजपुर से भागलपुर तक हाहाकार; 3 बच्चों की मौत, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsGanga river floods mercilessly in Bihar chaos from Bhojpur to Bhagalpur 3 children died

बिहार में बेरहम हुई गंगा नदी की बाढ़, भोजपुर से भागलपुर तक हाहाकार; 3 बच्चों की मौत

गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से बिहार के कई जिलों में बाढ़ आई हुई है। भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर जिले में निचले इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। पूर्वी बिहार के शहरी क्षेत्र में भी गंगा नदी का पानी घुस गया है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान टीम, आरा/बेगूसराय/भागलपुरFri, 8 Aug 2025 08:40 AM
share Share
Follow Us on
बिहार में बेरहम हुई गंगा नदी की बाढ़, भोजपुर से भागलपुर तक हाहाकार; 3 बच्चों की मौत

Bihar Flood: बिहार में गंगा नदी के उफान पर आने से भोजपुर से भागलपुर तक हाहाकार मचा हुआ है। खासकर पूर्वी बिहार में संकट गहरा गया है। भागलपुर जिले में शहरी क्षेत्र के अलावा कहलगांव, पीरपैंती, सबौर और सुल्तानगंज के कई गांवों में गंगा का पानी फैल गया है। नेशनल हाइवे 80 पर भी आवागमन बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। भोजपुर जिले में गुरुवार को अलग-अलग जगहों पर बाढ़ के पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मुंगेर जिले में भी बाढ़ का पानी शहरी इलाकों में फैल गया है।

भोजपुर जिले के बड़हरा, शाहपुर और आरा सहित कई इलाकों में बाढ़ भयावह होती जा रही है। गांवों और रास्तों पर पानी भर जाने के कारण डूबने से लोगों की मौत का सिलसिला जारी है। गुरुवार को बड़हरा और आरा प्रखंड में बाढ़ के पानी में स्कूली छात्र सहित दो बच्चों की मौत हो गई है। खवासपुर में भी एक लड़के के डूबने की बात कही जा रही है। बुधवार को भी दो लोग बाढ़ के पानी में डूब गए थे।

सिमरिया तट : श्मशान घाट में भी फैला बाढ़ का पानी

बेगूसराय जिले के बछवाड़ा में गंगा बाया नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि से चमथा दियारे की सभी पांच पंचायतों में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को चमथा-एक, चमथा-दो, चमथा-तीन, दादुपुर व विशनपुर पंचायत के सैकड़ों घरों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। चिरैयांटोक, पंचखूंटी, वसूलिया टोल, बिचली दीरी, लोदियाही, चमथा चक्की, गोपालपुर, जमाईन कात आदि दियारे की बस्तियों में बाढ़ की हालात भयावह बनने लगी है। इन बस्तियों के लोग अपने बाल-बच्चों व माल-मवेशियों के साथ घर छोड़ कर नाव के जरिए गांव से बाहर सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकलने लगे हैं।

ये भी पढ़ें:भागलपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर, स्कूल-घर सब जलमग्न; मुंगेर में भी हालात बिगड़े

गरीब तबके के कई परिवार चमथा नंबर बांध पर खुले आसमान के नीचे डेरा डाले हुए हैं। गुरुवार की शाम तक दादुपुर पंचायत के श्रवण टोल से चमथा दियारे की सभी पांचों पंचायतों को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब गई है। चमथा पुल से संझापुर जाने वाली सड़क पर करीब पांच फीट ऊंचा बाढ़ का पानी बह रहा है।

भागलपुर में नेशनल हाइवे कभी भी हो सकता है बंद

जिले में सबौर के आगे एनएच के डायवर्जन पर पानी का भारी दबाव है। एनएच की टीम वहां डायवर्जन की मजबूतीकरण में जुटी है। यहां कभी भी गाड़ियों का आवागमन बंद हो सकता है। इधर भागलपुर से अकबरनगर के बीच भी तेजी से एनएच की तरफ पानी बढ़ रहा है। वहीं शहरी क्षेत्र में भी पानी लगातार बढ़ रहा है। सबौर में स्थिति विकट है। प्रखंड की आठ पंचायतों में गंगा का पानी भर रहा है। राजपुर चंदेरी बहियार में एनएच 80 एवं साहिबगंज-भागलपुर रेलखंड के पुल-पुलिया से आने वाला गंगा पानी दक्षिणी क्षेत्र में पूरी तरह फैलने लगा है। भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के सामने और आवासीय परिसर में भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है।