बिहार में बेरहम हुई गंगा नदी की बाढ़, भोजपुर से भागलपुर तक हाहाकार; 3 बच्चों की मौत

गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से बिहार के कई जिलों में बाढ़ आई हुई है। भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर जिले में निचले इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। पूर्वी बिहार के शहरी क्षेत्र में भी गंगा नदी का पानी घुस गया है।

Bihar Flood: बिहार में गंगा नदी के उफान पर आने से भोजपुर से भागलपुर तक हाहाकार मचा हुआ है। खासकर पूर्वी बिहार में संकट गहरा गया है। भागलपुर जिले में शहरी क्षेत्र के अलावा कहलगांव, पीरपैंती, सबौर और सुल्तानगंज के कई गांवों में गंगा का पानी फैल गया है। नेशनल हाइवे 80 पर भी आवागमन बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। भोजपुर जिले में गुरुवार को अलग-अलग जगहों पर बाढ़ के पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मुंगेर जिले में भी बाढ़ का पानी शहरी इलाकों में फैल गया है।

भोजपुर जिले के बड़हरा, शाहपुर और आरा सहित कई इलाकों में बाढ़ भयावह होती जा रही है। गांवों और रास्तों पर पानी भर जाने के कारण डूबने से लोगों की मौत का सिलसिला जारी है। गुरुवार को बड़हरा और आरा प्रखंड में बाढ़ के पानी में स्कूली छात्र सहित दो बच्चों की मौत हो गई है। खवासपुर में भी एक लड़के के डूबने की बात कही जा रही है। बुधवार को भी दो लोग बाढ़ के पानी में डूब गए थे।

सिमरिया तट : श्मशान घाट में भी फैला बाढ़ का पानी बेगूसराय जिले के बछवाड़ा में गंगा बाया नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि से चमथा दियारे की सभी पांच पंचायतों में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को चमथा-एक, चमथा-दो, चमथा-तीन, दादुपुर व विशनपुर पंचायत के सैकड़ों घरों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। चिरैयांटोक, पंचखूंटी, वसूलिया टोल, बिचली दीरी, लोदियाही, चमथा चक्की, गोपालपुर, जमाईन कात आदि दियारे की बस्तियों में बाढ़ की हालात भयावह बनने लगी है। इन बस्तियों के लोग अपने बाल-बच्चों व माल-मवेशियों के साथ घर छोड़ कर नाव के जरिए गांव से बाहर सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकलने लगे हैं।

गरीब तबके के कई परिवार चमथा नंबर बांध पर खुले आसमान के नीचे डेरा डाले हुए हैं। गुरुवार की शाम तक दादुपुर पंचायत के श्रवण टोल से चमथा दियारे की सभी पांचों पंचायतों को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब गई है। चमथा पुल से संझापुर जाने वाली सड़क पर करीब पांच फीट ऊंचा बाढ़ का पानी बह रहा है।