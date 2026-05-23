जमीन गंगा निगल गई, मकान-पंचायत भवन-अस्पताल की बारी; 50 हजार की आबादी पर कटाव का खतरा

मोकामा घाट स्थित सीआरपीएफ के ग्रुप केन्द्र के पास भी गंगा नदी में कटाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उपजाऊ जमीन का एक बड़ा हिस्सा पहले ही गंगा नदी की धारा में विलीन हो चुका है।

बिहार के मोकामा में गंगा नदी के किनारे पांच पंचायतों की 50 हजार से अधिक आबादी कटाव की चपेट में है। गंगा किनारे बसे गांवों में कटाव का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मोकामा प्रखंड की औंटा, दरियापुर, हाथीदह, मरांची,मालपुर सहित अन्य पंचायत में कटाव की स्थिति गंभीर है। स्थिति यह है कि कई जगहों पर आबादी से महज 50 मीटर की दूरी पर ही गंगा नदी बह रही है।

मोकामा घाट स्थित सीआरपीएफ के ग्रुप केन्द्र के पास भी गंगा नदी में कटाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मोकामा घाट, औंटा, रामटोला, दरियापुर जैसे गांवों में बस्ती के काफी नजदीक तक गंगा नदी पहुंच चुकी है। स्थानीय लोगों में काफी चिंता देखी जा रही है। गंगा नदी के कटाव का सबसे ज्यादा असर औंटा पंचायत में देखा जा रहा है। आलम यह है कि गंगा नदी का जलस्तर जमीन से 25 फीट नीचे है। लोगों को काफी परेशानियां भी उठानी पड़ रही है। औंटा गांव के लोगों का मानना है कि मोकामा घाट से रामटोला तक की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। लोगों को अपने मकान कटाव की चपेट में आने की चिंता सता रही है।

इतना ही नहीं करोड़ों रुपए की लागत से बना पंचायत भवन तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी कटाव का खतरा मंडरा रहा है। कृषि योग्य उपजाऊ जमीन का एक बड़ा हिस्सा पहले ही गंगा नदी की धारा में विलीन हो चुका है। मोकामा विस की औंटा के अलावा दरियापुर,हाथीदह पंचायत के गांवों में भी कटाव की स्थिति बनी हुई है और कटाव का खतरा आबादी वाले जगह तक आ गया है। कई बुजुर्ग ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 40 सालों में पहली बार इस तरह की स्थिति देखी गई है। औंटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से कटाव स्थल की दूरी महज 50 मीटर रह गई है।

ग्रामीणों की माने तो यदि तत्काल बाढ़ निरोधी उपाय नहीं किए गए तो समस्या बढ़ सकती है। औंटा पंचायत की मुखिया बेबी कुमारी देवी ने बताया कि छह महीना पहले ही जल संसाधन विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखा गया था। वहीं जिला परिषद सदस्य कमल किशोर ने बताया की स्थिति वाकई भयावह है तथा डीडीसी को कटाव की स्थिति से अवगत कराया गया है।