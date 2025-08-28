Ganga river 105 cm above danger mark in Samastipur flood risk again in Bhagalpur समस्तीपुर में खतरे के निशान से 105 सेमी ऊपर पहुंची गंगा नदी, भागलपुर में दोबारा बाढ़ का खतरा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsGanga river 105 cm above danger mark in Samastipur flood risk again in Bhagalpur

समस्तीपुर में खतरे के निशान से 105 सेमी ऊपर पहुंची गंगा नदी, भागलपुर में दोबारा बाढ़ का खतरा

समस्तीपुर जिले के मोहनपुर प्रखंड में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने से निचले इलाकों में पानी बढ़ने की आशंका है। वहीं, भागलपुर में भी दोबारा बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। यहां गंगा चेतावनी के स्तर को पार कर गई है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान टीम, भागलपुर/मोहनपुर(समस्तीपुर)Thu, 28 Aug 2025 04:02 PM
share Share
Follow Us on
समस्तीपुर में खतरे के निशान से 105 सेमी ऊपर पहुंची गंगा नदी, भागलपुर में दोबारा बाढ़ का खतरा

बिहार में गंगा नदी उफान पर है। नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। समस्तीपुर जिले में मोहनपुर प्रखंड से गुजरने वाली गंगा नदी का जलस्तर गुरुवार सुबह खतरे के निशान से 105 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया। इससे किनारे वाले आबादी क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों को छोड़ सुरक्षित स्थानों की तलाश में जुट गए हैं। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। भागलपुर शहर में भी गंगा नदी का जलस्तर वॉर्निंग लेवल को पार कर गया है। यहां दोबारा बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दलसिंहसराय के सरारी स्थित कैंप में तैनात सहायक अभियंता मनीष कुमार गुप्ता ने जानकारी दी है कि गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के फलस्वरुप गुरुवार को जलस्तर 4655 सेंटीमीटर तक पहुंच गया। जलस्तर की प्रवृत्ति बढने की ओर है। बता दें कि यहां खतरे का निशान 4550 सेंटीमीटर ही है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने से बाढ़ की आशंका लोगों के मन में होने लगी है।

ये भी पढ़ें:गंगा की मछलियों को चट कर रहीं अफ्रीकी कैटफिश; बाढ़ में बहकर आई और नदी में फैल गई

जहिंगरा, बरुआ, सरसावा, हरदासपुर, नवहरिया, बरियारपुर, बघडा, चपरा, दक्षिणी डूमरी, जौनापुर, मटिऔर के निचले इलाकों में गंगा का पानी तेजी से पसरने लगा है। इस कारण यहां रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं। वहीं बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दलसिंहसराय के कर्मियों के द्वारा दिन-रात तटबंधों की निगरानी की जा रही है।

भागलपुर में दोबारा बाढ़ का खतरा, वॉर्निंग लेवल के ऊपर गंगा

दूसरी ओर, भागलपुर शहर एवं आसपास के क्षेत्र में भी गुरुवार को गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के पार हो गया है। 28 अगस्त को सुबह 10 बजे जलस्तर 33.05 मीटर रिकॉर्ड किया गया। हालांकि जलस्तर अभी भी डेंजर लेवल 33.68 मीटर से 63 सेंटीमीटर कम है। जल संसाधन विभाग के अनुसार शुक्रवार तक जलस्तर डेंजर लेवल यानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच सकता है। इससे जिले में एक बार फिर से बाढ़ से कई निचले इलाके डूब सकते हैं। इससे लाखों की आबादी प्रभावित हो सकती है।