Ganga Bridge Four lane Highway Amrit Bharat Train What Bihar get from PM Modi Gayaji visit गंगा ब्रिज, फोरलेन हाइवे, अमृत भारत ट्रेन; पीएम मोदी के गयाजी दौरे से बिहार को क्या-क्या मिलेगा
Bihar News

गंगा ब्रिज, फोरलेन हाइवे, अमृत भारत ट्रेन; पीएम मोदी के गयाजी दौरे से बिहार को क्या-क्या मिलेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार के गयाजी में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान गंगा नदी पर नया पुल, फोरलेन हाइवे, अमृत भारत समेत दो नई ट्रेनें और अन्य प्रोजेक्ट का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। 

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना/गयाजीWed, 20 Aug 2025 07:45 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे गयाजी और बेगूसराय जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। चुनावी साल में वे गयाजी से बिहार से जुड़े लगभग 12 से 13 हजार करोड़ रुपये की लागत वाले प्रोजेक्ट का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। पीएम गयाजी से नई दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वे बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन के एक हिस्से का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा बक्सर में थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बेगूसराय में गंगा नदी पर बना औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल का भी पीएम उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इससे बिहार समेत पड़ोसी राज्यों के कैंसर मरीजों को इलाज की सुविधा मिलेगी। गयाजी से मुंगेर में नमामि गंगे के अंतर्गत निर्मित 520 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और सीवरेज नेटवर्क का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा, औरंगाबाद, जहानाबाद, लखीसराय और जमुई जिले में भी एसटीपी समेत अन्य कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा।

पीएम मोदी औरंगाबाद, बोधगया और जहानाबाद में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। गयाजी से नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ ही वे वैशाली से कोडरमा (झारखंड) के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन को भी वर्चुअल हरी झंडी दिखाएंगे।

पीएम आवास के लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे मोदी

गयाजी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 12,000 ग्रामीण लाभार्थियों और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत 4,260 लाभार्थियों का गृह प्रवेश समारोह भी होगा। इसमें पीएम मोदी प्रतीकात्मक रूप से कुछ लाभार्थियों को नए घर की चाबियां सौंपेंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी के शुक्रवार सुबह 11 बजे गयाजी पहुंचने का कार्यक्रम है। बोधगया के मगध विश्वविद्यालय परिसर में उनकी सभा प्रस्तावित है। इसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आगामी महीनों में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री लगभग हर महीने बिहार आ रहे हैं। इससे पहले वे मोतिहारी, सीवान, पटना, बिक्रमगंज और झंझारपुर में रैली कर चुके हैं।

