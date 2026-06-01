मुजफ्फरपुर में गैंगवार; पूर्व मेयर समीर और प्रॉपर्टी डीलर आशुतोश हत्याकांड के आरोपी गोविंद को भूना

मुजफ्फरपुर में कुख्यात शूटर गोविंद को घात लगाए अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। गोविंद शर्मा ने मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार को एके-47 से भून दिया था और प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था। वह गैंगवार में मारा गया

Gangwar in Muzaffarpur: बिहार के मुजफ्फरपुर से गैंगवार की खबर है। घात लगाए अपराधियों ने कुख्यात शूटर गोविंद को गोलियों से छलनी कर दिया। गोविंद शर्मा मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार और प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था। इन दोनों हत्याकांडों में छह लोगों को एके 47 और अन्य अत्याधुनिक हथियार से भून दिया गया था। गोविंद की हत्या नगर थाना इलाके में एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में कर दी गई जहां वह किराए के फ्लैट में रहता था। हत्यारों की पहचान नहीं हो पाई है। एसएसपी कांतेश मिश्रा ने बताया कि घटना स्थल से 9 एमएम के पांच जिंदा कारतूस और छह खोखा बरामद किए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि गोविंद कुछ दिन पहले ही जेल से निकला था। उसके विरुद्ध हत्या, लूट, रंगदारी के छह कांड दर्ज हैं। नगर और मिठनपुरा थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। एसएसपी ने कहा है कि जल्द ही इस वारदात का उद्भेदन कर लिया जाएगा।

घटना छोटी कल्याणी स्थित आइकॉन टावर में बुधवार रात करीब 9:45 बजे की बताई जा रही है। दो शूटरों ने सीढ़ी पर घात लगाकर गोविंद कोआधा दर्जन से ज्यादा गोलियां मारीं। जनकारी मिली है कि वह पटना से लौटा था और अपने फ्लैट में जा रहा था। आवास में घुसने से पहले अपराधियों ने उसे गोलियों से भून दिया गया।

कैसे हुई वारदात? गोविंद आइकॉन टावर के एक फ्लैट में किराए पर रहता था। बुधवार रात करीब 9:45 बजे वह पटना से कार से लौटा। कार से उतरकर जैसे ही सीढ़ी से फ्लैट की ओर बढ़ा, पहले से घात लगाए दो शूटरों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने के बाद गोविंद भागकर सीढ़ी से नीचे उतरा और बचाव में कुर्सी उठाकर शूटरों की ओर फेंकी। लेकिन तब तक उसे आधा दर्जन से अधिक गोलियां लग चुकी थीं। मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

कई बड़े हत्याकांड में था नाम मारा गया गोविंद कुख्यात शूटर था। वह मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। समीर कुमार की एके-47 से गोलियां बरसाकर हत्या की गई थी। इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड में भी वह तीन अन्य शूटरों के साथ शामिल था।

फ्लैट में पहले से कर रहे थे इंतजार आइकॉन टावर के गार्ड रामानंद सिंह के मुताबिक, हत्यारे पहले से ही फ्लैट में गोविंद का इंतजार कर रहे थे। गोविंद के पहुंचने की सूचना मिलते ही सीढ़ी पर घात लगाकर बैठे शूटरों ने हमला बोल दिया। गार्ड ने हथियारबंद बदमाशों को देखा है।

मौके पर पहुंचे बड़े अधिकारी सूचना मिलते ही सिटी एसपी कांतेश मिश्रा, सीटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी, टाउन डीएसपी सुरेश कुमार समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई है। FSL टीम को भी बुलाया गया है।

गैंगवार की आशंका पुलिस इसे गैंगवार मान रही है। वर्चस्व या पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शूटरों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पॉश इलाके में हुई इस सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

क्या बोले एसएसपी? मुजफ्फरपुर एसएसपी कांतेश मिश्रा ने बताया कि गोविंद के परिजनों को बुलिया गया है। उसके खिलाफ जिले में बड़े अपराध के 6 मामले दर्ज हैं। घटना स्थल पर दो गाड़ियां खड़ी मिलीं जिन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। एफएसएल की टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। आसपास की दुकानों की सीसीटीवी का वीडियो खंगाला जा रहा है। एसएसपी ने आम जनों से अपील की है कि गोविंद के बारे में जानकारी हो तो शेयर करें। उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी।