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बिहार में 13 साल की लड़की से गैंगरेप की कोशिश, चचेरे भाई ने दोस्तों संग बेहरमी से पीटा; दांतों से काटा

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान संवाददाता, रक्सौल
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पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में गुरुवार रात एक लड़की के साथ चचेरे भाई और उसके दोस्तों ने हैवानियत कर दी। आरोपियों ने पीड़िता के साथ गैंगरेप का प्रयास किया और विरोध करने पर उसे जान से मारने की नीयत से बेरहमी से पीटकर बेहोश कर दिया।

बिहार में 13 साल की लड़की से गैंगरेप की कोशिश, चचेरे भाई ने दोस्तों संग बेहरमी से पीटा; दांतों से काटा

बिहार के पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिले में 13 साल की नाबालिग लड़की से हैवानियत का मामला सामने आया है। घटना नेपाल बॉर्डर से सटे रक्सौल थाना क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़िता गुरुवार रात को घर लौट रही थी, तभी उसके चचेरे भाई और साथियों ने मिलकर रास्ते से जबरन उठा लिया। आरोपी उसे सुनसान खेत में ले गए। उसे दांत से होंठ और शरीर पर कई जगहों पर काटा। उसके साथ गैंगरेप का प्रयास करने लगे। पीड़िता ने जब विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे लड़की बेहोश हो गई।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पीड़िता के पिता ने रक्सौल थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें 4-5 लड़कों को आरोपी बनाया गया है। रक्सौल थानाध्यक्ष सह ट्रेनी आईपीएस हेमंत सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पीड़िता का आरोप है कि गुरुवार रात को जब वह गवास से लौट रही थी, तब भी उसके चचेरे भाई समेत 4-5 युवकों ने उसे उठाकर गन्ने के खेत में ले गए। वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास किया गया। आरोपियों ने पीड़िता के शरीर पर दांतों से काट दिया और गला दबाकर हत्या का प्रयास किया गया।

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हैवानियत होने पर पीड़िता चीखने लगी, तो आरोपियों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। लड़की की चीख सुनकर परिवार वाले घटनास्थल की तरफ दौड़े। लोगों को आता देख सभी आरोपी वहां से भाग निकले। घटनास्थल पर पहुंचते ही परिवार वालों ने पीड़िता को खून से लथपथ अस्त-व्यस्त हालत में देखा। इसके बाद पीड़िता बेहोश होकर गिर गई।

परिवार वाले बच्ची को संभालकर आरोपियों के घर इसकी शिकायत करने पहुंचे। वहां पर भी आरोपियों के घर वाले मारपीट पर उतारू हो गए। इसके बाद पीड़ित परिजन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले पीड़ित बच्ची को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए समुचित इलाज के लिए उसे मोतिहारी रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मारपीट की वजह से पीड़िता को गंभीर चोटें लगी हैं।

(रक्सौल से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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