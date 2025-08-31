गांधी ने 1917 में यहां लिखी थी आन्दोलन की स्क्रिप्ट, चम्पारण सत्याग्रह संग्रहालय बनेगा गया बाबू का मकान

मुजफ्फरपुर में स्थित गया बाबू का मकान चम्पारण सत्याग्रह संग्रहालय बनेगा। 1917 में महात्मा गांधी यहां ठहरे थे। बिहार सरकार ने इसकी तैयारी तेज कर दी है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1917 में चम्पारण को सत्याग्रह की प्रथम प्रयोगशाला बनाया था। चंपारण जाने के क्रम में 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी मुजफ्फरपुर के रमना स्थित गया बाबू के मकान में प्रवास किए थे। 15 अप्रैल को वे चम्पारण के लिए प्रस्थान किए, जहां किसानों की पीड़ा को स्वर देते हुए चम्पारण सत्याग्रह का शंखनाद किया। गया बाबू का वह मकान चम्पारण सत्याग्रह संग्रहालय बनेगा। बिहार सरकार ने इसकी तैयारी तेज कर दी है।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अधीन इस संग्रहालय के स्थल का डीएम सुब्रत कुमार सेन ने निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर की स्थिति का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डॉ. विमल तिवारी, अपर निदेशक, संग्रहालय निदेशालय, बिहार भी थे। डीएम ने कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1 को संग्रहालय परिसर स्थित भवन का जीर्णोद्धार कर आकर्षक बनाने का निर्देश दिया। साथ ही परिसर के ऐतिहासिक महत्व के अनुरूप विकास के लिए कार्ययोजना एवं प्राक्कलन शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा।

महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत के क्रम में 10-11 अप्रैल 1917 की रात को पहली बार मुजफ्फरपुर आए थे, जहां से उन्होंने बिहार और स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। स्थानीय लंगट सिंह कॉलेज में वे ठहरे और वहीं से गया बाबू के यहां गए थे। तब एल एस कॉलेज में आचार्य जेबी कृपलानी प्रोफेसर थे। उन्हीं के आमंत्रण पर गांधी जी यहां पहुंचे। किसान नेता राजकुमार शुक्ल से उन्होंने किसानों पर अंग्रेजी सरकार के अत्याचार की जानकारी ली। ब्रिटिश सरकार के तीन कठिया प्रथा(नील की जबरन खेती) के खिलाफ चंपारण जाकर सत्याग्रह किया।