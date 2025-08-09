Gandhi path is only option in era of global unrest, Bihar governor told how India stands firm in front of superpower USA वैश्विक अशांति के दौर में गांधी मार्ग ही विकल्प, गवर्नर ने बताया- महाशक्तियों के सामने कैसे अटल खड़ा भारत, Bihar Hindi News - Hindustan
वैश्विक अशांति के दौर में गांधी मार्ग ही विकल्प, गवर्नर ने बताया- महाशक्तियों के सामने कैसे अटल खड़ा भारत

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि भारत की संस्कृति सदैव शांति और अहिंसा की रही है, जिसे बापू ने जीवनपर्यंत न केवल फैलाया बल्कि उसे व्यावहारिक रुप में लागू भी किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी का नैतिक बल आज भी प्रेरणा देता है।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 9 Aug 2025 06:40 PM
ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ पर शनिवार (09 अगस्त) को राजधानी पटना के राजभवन के दरबार हॉल में “महात्मा गांधी जी की प्रासंगिकता” विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि आज कै वैश्विक अशांति के दौर में गांधी मार्ग ही सह अस्तित्व का एकमात्र मार्ग है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचार सटीक और टिकाऊ विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

राज्यपाल ने गांधीजी के सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता और ग्राम स्वराज के सिद्धांतों को आज के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति सदैव शांति और अहिंसा की रही है, जिसे बापू ने जीवनपर्यंत न केवल फैलाया बल्कि उसे व्यावहारिक रुप में लागू भी किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी का नैतिक बल आज भी प्रेरणा देता है। यह नैतिक बल ही है, जिसके कारण भारत आज विश्व की महाशक्ति के सामने भी मुखर होकर खड़ा है।

इस आयोजन का उद्देश्य गांधीजी के विचारों और सिद्धांतों की समकालीन संदर्भ में उपयोगिता पर विमर्श करना था। कार्यशाला का शुभारंभ गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया। अध्यक्षता केरल एवं नागालैंड के पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने गाँधी जी के विचारों की वर्तमान सामाजिक संदर्भों में प्रासंगिकता पर अपने विचार साझा किए और कहा कि महात्मा गांधी की प्रासंगिकता को प्रसारित करने हेतु आरंभ किये गये इस अभियान में उनका पूर्ण सहयोग रहेगा।

साल भर चलेगा कार्यक्रम

कार्यक्रम का आयोजन गांधी प्रासंगिकता स्थापनार्थ अभियान समिति ने किया था। इसके संयोजक प्रो.(डॉ.) देवेन्द्र प्रसाद सिंह ने स्वागत भाषण दिया और बताया कि आगामी एक वर्ष तक बिहार के लगभग सभी विश्वविद्यालयों, अनेक महाविद्यालयों एवं कुछ विद्यालयों में महात्मा गाँधी जी की प्रासंगिकता का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। पूर्व सांसद एवं झारखंड स्वायतशासी परिषद के उपाध्यक्ष डॉ. सूरज मंडल कार्यक्रम में विशिष्ठ अतिथि थे।

गांधीवादी सिद्धांत अतीत की धरोहर

पूरे दिन चले इस कार्यक्रम में गांधीजी के विचारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय शांति में लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से यह संदेश दिया कि गांधीवादी सिद्धांत न केवल अतीत की धरोहर हैं बल्कि वर्तमान और भविष्य के सामाजिक-आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए भी दिशा-दर्शक हैं।

कार्यशाला में तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए। जिसकी अध्यक्षता बी.आर.ए.बी. विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रो.(डॉ.) दिनेश चंद्र राय ने की। इसमें मुख्य वक्ता टी.पी.एस. कॉलेज, पटना के प्राचार्य और डी.एस.पी.एम.यू, रांची के पूर्व कुलपति प्रो.(डॉ.) तपन कुमार शांडिल्य ने गांधीजी के विचारों की आज की चुनौतियों - जलवायु परिवर्तन, असमानता, बेरोजगारी और सामाजिक विघटन - के संदर्भ में गहन व्याख्या की। तकनीकी सत्र में गांधी संग्रहालय, पटना के संयुक्त सचिव, आसिफ वसी ने गांधीजी के जीवन प्रसंगों के माध्यम से उनके सतत विकास और शांति निर्माण के संदेश को रेखांकित किया।

शिक्षाविदों का सम्मान

कार्यक्रम में राज्यपाल खान ने प्रो. (डॉ.) रेखा कुमारी, प्रो. पारस राय, डॉ. शुभलक्ष्मी, डॉ. कुमारी रेखा, प्रो. परमानन्द सिंह और वसीम अहमद खान को प्रशस्ति चिन्ह देकर सम्मानित किया। हरिजन सेवक संघ, नई दिल्ली के सचिव संजय राय ने भी गांधीवादी विचारों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। सत्र का संचालन प्रो.(डॉ.) अखिलेश कुमार, प्राचार्य, एम.डी. कॉलेज, नौबतपुर ने किया और धन्यवाद ज्ञापन डॉ. देव प्रकाश, सहायक प्राध्यापक, दाउदनगर कॉलेज, दाउदनगर ने दिया।सत्र का संचालन डॉ. शशि भूषण एवं डॉ देव प्रकाश ने किया। धन्यवाद ज्ञापन श्री वेंकटेश कुमार ने किया। समापन सत्र की अध्यक्षता विनय कुमार, निदेशक, बापू टावर, पटना ने की। गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के पूर्व सचिव, सुरेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। समापन भाषण डॉ. सूरज मंडल ने दिया, जिसमें उन्होंने गांधीजी की विरासत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया।