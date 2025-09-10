वाहन चेकिंग में मिले 20 लाख, सब इंस्पेक्टर ने 17 लाख की कर दी हेराफेरी, SSP कार्तिकेय शर्मा ने लिया ऐक्शन

किशोर राउत बुद्धा कॉलोनी इलाके में रहते हैं। सब इंस्पेक्टर पर आरोप है कि उन्होंने 20 लाख रुपये बरामद किये जाने की जानकारी वरीय अधिकारियों को नहीं दी। बल्कि यह बताया कि केवल 2.50 लाख ही बरामद किये गये हैं।

पटना में गांधी मैदान थाने के सब इंस्पेक्टर इजहार अली को मंगलवार की रात एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने सस्पेंड कर दिया है। एएसआई पर आरोप है कि उन्होंने सही ढंग से रुपये बरामदगी की जानकारी वरीय अधिकारियों को नहीं दी। साथ ही चेकिंग के दौरान बरामद 20 लाख रुपयों में से 17.50 लाख की हेराफेरी कर ली। सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि मूल रकम 20 लाख से ज्यादा थी या कम थी।

एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि सही ढंग से रिपोर्टिंग नहीं करने के कारण सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। सिटी एसपी दीक्षा ने बताया कि बरामद रकम में हेराफेरी की बात सामने आयी है, जांच की जा रही है। बताया जाता है कि गांधी मैदान थाने के जेपी गोलंबर के पास वाहन चेकिंग के दौरान मधुबनी के मूल निवासी बाइक सवार किशोर राउत के पास से करीब 20 लाख रुपये की बरामदगी की गयी थी।

किशोर राउत बुद्धा कॉलोनी इलाके में रहते हैं। सब इंस्पेक्टर पर आरोप है कि उन्होंने 20 लाख रुपये बरामद किये जाने की जानकारी वरीय अधिकारियों को नहीं दी। बल्कि यह बताया कि केवल 2.50 लाख ही बरामद किये गये हैं। लेकिन वरीय अधिकारियों को पैसों की हेराफेरी के संबंध में जानकारी मिली। उन्हें यह पता चला कि सब इंस्पेक्टर ने 17.50 लाख रुपये की हेराफेरी की है।