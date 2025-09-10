वाहन चेकिंग में मिले 20 लाख, सब इंस्पेक्टर ने 17 लाख की कर दी हेराफेरी, SSP कार्तिकेय शर्मा ने लिया ऐक्शन
पटना में गांधी मैदान थाने के सब इंस्पेक्टर इजहार अली को मंगलवार की रात एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने सस्पेंड कर दिया है। एएसआई पर आरोप है कि उन्होंने सही ढंग से रुपये बरामदगी की जानकारी वरीय अधिकारियों को नहीं दी। साथ ही चेकिंग के दौरान बरामद 20 लाख रुपयों में से 17.50 लाख की हेराफेरी कर ली। सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि मूल रकम 20 लाख से ज्यादा थी या कम थी।
एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि सही ढंग से रिपोर्टिंग नहीं करने के कारण सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। सिटी एसपी दीक्षा ने बताया कि बरामद रकम में हेराफेरी की बात सामने आयी है, जांच की जा रही है। बताया जाता है कि गांधी मैदान थाने के जेपी गोलंबर के पास वाहन चेकिंग के दौरान मधुबनी के मूल निवासी बाइक सवार किशोर राउत के पास से करीब 20 लाख रुपये की बरामदगी की गयी थी।
किशोर राउत बुद्धा कॉलोनी इलाके में रहते हैं। सब इंस्पेक्टर पर आरोप है कि उन्होंने 20 लाख रुपये बरामद किये जाने की जानकारी वरीय अधिकारियों को नहीं दी। बल्कि यह बताया कि केवल 2.50 लाख ही बरामद किये गये हैं। लेकिन वरीय अधिकारियों को पैसों की हेराफेरी के संबंध में जानकारी मिली। उन्हें यह पता चला कि सब इंस्पेक्टर ने 17.50 लाख रुपये की हेराफेरी की है।
साथ ही किशार से सादे पेपर पर लिखवाया लिया कि उसके पास सिर्फ 2.50 लाख रुपये ही थे, जो उसे वापस कर दिये गये। इसके बाद किशोर राउत को छोड़ दिया गया। वरीय अधिकारियों के संज्ञान में हेराफेरी की बात सामने आने के बाद फिर से किशोर राउत को थाने पर लाया गया और पूछताछ की जा रही है। अगर मामला पूरी तरह सत्य हुआ तो प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी।