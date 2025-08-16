गांधी, आंबेडकर, जेपी, लोहिया और मुस्लिम; BJP को हराने का प्रशांत किशोर का नया फॉर्मूला

हिंदुओं की आधी आबादी ऐसी है, जो गांधी, बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर, राममनोहर लोहिया, समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानती है। ऐसे लोग और मुसलमान साथ आ गए तो बीजेपी को परास्त किया जा सकता है।

जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है क्योंकि पचास प्रतिशत हिंदू अभी भी भाजपा के साथ नहीं हैं। हिंदुओं की आधी आबादी ऐसी है, जो गांधी, बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर, राममनोहर लोहिया, समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा को मानती है। ऐसे लोग और मुसलमान साथ आ गए तो बीजेपी को परास्त किया जा सकता है। शनिवार को पटना हज भवन में मुस्लिम आबादी के साथ प्रशांत किशोर ने संवाद किया।

प्रशांत किशोर ने कहा कि गांधी को, लोहिया को या समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा मानने वाले लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। भाजपाइयों ने नहीं लड़ी। उन्होंने मुस्लिम बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप हमारे साथ आए तो हम अगले दो साल में पूरे देश की राजनीति की दिशा बिहार की ओर कर देंगे। हम आपकी चिंता को 2027 में ही निपटा देंगे। 2029 तक नहीं जाने देंगे। बिहार के बाद आपकी लड़ाई यूपी में लड़ी जाएगी। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समाज ने मेरी बात मानी। देखिए अब वहां यूसीसी-एनआरसी सब खत्म हो गया है।