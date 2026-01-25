Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsGallantry medals for 3 including DG Kundan Krishnan 22 policemen from Bihar to be honoured on republic day
Republic Day: डीजी कुंदन कृष्णन समेत 3 को गैलेंट्री मेडल, बिहार के 22 पुलिसकर्मी सम्मानित होंगे

Republic Day: डीजी कुंदन कृष्णन समेत 3 को गैलेंट्री मेडल, बिहार के 22 पुलिसकर्मी सम्मानित होंगे

संक्षेप:

गणतंत्र दिवस पर बिहार पुलिस के 22 पदाधिकारी-कर्मियों को सम्मान मिलेगा। आईपीएस कुंदन कृष्णन समेत तीन को वीरता पदक, दो को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 17 को सराहनीय सेवा पदक दिया जाएगा। 2002 के छपरा मंडल कारा ऑपरेशन के लिए कुंदन कृष्णन, अर्जुन लाल और जितेंद्र सिंह को वीरता पदक मिला है।

Jan 25, 2026 08:38 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित होने वाले बिहार पुलिस के 22 पदाधिकारी-कर्मियों के नामों की घोषणा कर दी है। इनमें आईपीएस कुंदन कृष्णन सहित तीन को गैलेंट्री (वीरता) पदक, दो को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 17 को सराहनीय सेवा पदक मिलेगा। सीबीआई पटना की एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) में तैनात डीएसपी रूबी चौधरी और हेड कांस्टेबल भोला चौधरी को भी सराहनीय सेवा पदक दिए जाने की घोषणा की गयी है। उत्कृष्ट सेवा, कर्तव्यनिष्ठा और सराहनीय योगदान के लिए हर साल देशभर के पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को यह सम्मान दिया जाता है। केंद्र ने इस साल 125 पुलिसकर्मियों को वीरता, 101 को विशिष्ट और 756 को सराहनीय सेवा पदक दिए जाने की घोषणा की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बिहार से पुलिस महानिदेशक (अभियान) कुंदन कृष्णन के अलावा एसआई अर्जुन लाल और सिपाही जितेंद्र सिंह को वीरता पदक मिलेगा। 23 साल पहले वर्ष 2002 में छपरा मंडल कारा पर कब्जा करने वाले बंदियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन के लिए तीनों को वीरता पदक मिला है। जेल को कब्जा मुक्त के दौरान हुए ऑपरेशन में छह बंदियों की मौत हुई थी। उस समय कुंदन कृष्णन सारण के एसपी थे। अर्जुन लाल डीएसपी पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि जितेंद्र सिंह पटना जिला में दारोगा पद पर तैनात हैं।

विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से डीएसपी उमेश लाल रजक और एसआई नवरत्न कुमार सम्मानित होंगे। बिहार पुलिस के 17 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक (मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस) से सम्मानित किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी सम्मानित अधिकारियों और कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे बिहार पुलिस बल के लिए प्रेरणास्रोत है। यह सम्मान न सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि राज्य में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है।

वीरता पदक

कुंदन कृष्णन डीजी अभियान

अर्जुन लाल डीएसपी (सेवानिवृत्त)

जितेंद्र सिंह दारोगा

विशिष्ट सेवा पदक

उमेश लाल रजक डीएसपी

नवरत्न कुमार एसआई

इन्हें मिला सराहनीय सेवा पदक

दलजीत सिंह आईजी, सीआईडी

राजीव रंजन-2 एआईजी, मानवाधिकार

अजय पांडेय डीआईजी, निगरानी

शैलेश मिश्रा डीएसपी

मो. ऐनुल हक सब-इंस्पेक्टर

ऋषिकेश कुमार सब-इंस्पेक्टर

मनोज कुमार सब-इंस्पेक्टर

निक्कू सिंह सब-इंस्पेक्टर

नागेंद्र पांडेय एएसआई

संजय सिंह हेड कांस्टेबल

सुकड़ा उरांव हेड कांस्टेबल

धर्मेंद्र कुमार हेड कांस्टेबल

जवाहर लाल हेड कांस्टेबल

उमेश सिंह हेड कांस्टेबल

ओम प्रकाश हेड कांस्टेबल

एमडी रफी हेड कांस्टेबल

मनोज सिंह कांस्टेबल