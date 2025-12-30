भतीजी की शादी रोकने के लिए फूफा की बड़ी साजिश, महिला आयोग में बेचने की शिकायत; FIR दर्ज होगी

संक्षेप: आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने बताया कि मुकेश कुमार पर लड़की के नकली हस्ताक्षर कर झूठा आवेदन देने का आरोप है। मुकेश कुमार ने आयोग के फैसले के पन्ने के साथ छेड़छाड़ की। इसके लिए इनके उपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

पटना में महिला आयोग में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। लड़की का नकली हस्ताक्षर कर डाक से महिला आयोग को शिकायत की गई। यह शिकायत महिला के फूफा ने ही की। आवेदन में महिला के अभिभावक पर सात लाख रुपये में बेचने का आरोप लगाया गया था। ऐसे में डाक से मिले आवेदन के बाद महिला आयोग हरकत में आ गया। 17 अक्तूबर को आए आवेदन पर कोई कार्रवाई होती, इससे पहले ही सूचना पर 25 अक्तूबर को महिला कार्यालय पहुंची, तो हकीकत जान सभी चौंक गए। महिला ने कोई शिकायत नहीं की थी। उसका नकली हस्ताक्षर कर फूफा ने आयोग को आवेदन भेज दिया था।

इस सच्चाई के सामने आने के बाद 27 नवंबर को महिला आयोग ने फूफा मुकेश कुमार बुलाया और लड़की की जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करने का सख्त फरमान सुनाया। लेकिन फूफा ने इसके बाद फिर गड़बड़ी कर दी। फूफा ने लड़की के पति को 27 दिसंबर को बदला हुआ आदेश भेज दिया। इसमें लड़की के बयान भी गलत लिखे गये थे। इसे लेकर सोमवार को पीड़िता के पति बिहार राज्य महिला आयोग पहुंचे। इसके बाद आयोग ने मुकेश कुमार को दोबारा बुलाया। सारी जानकारी सामने आने के बाद मुकेश कुमार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश पटना एसएसपी और वैशाली थाने को दिया है। हाजीपुर डाकघर में कार्यरत मुकेश कुमार के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई के लिए डाक विभाग के बिहार सर्किल को भी पत्र लिखा गया है।

