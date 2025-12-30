Hindustan Hindi News
भतीजी की शादी रोकने के लिए फूफा की बड़ी साजिश, महिला आयोग में बेचने की शिकायत; FIR दर्ज होगी

संक्षेप:

आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने बताया कि मुकेश कुमार पर लड़की के नकली हस्ताक्षर कर झूठा आवेदन देने का आरोप है। मुकेश कुमार ने आयोग के फैसले के पन्ने के साथ छेड़छाड़ की। इसके लिए इनके उपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

Dec 30, 2025 06:27 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
पटना में महिला आयोग में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। लड़की का नकली हस्ताक्षर कर डाक से महिला आयोग को शिकायत की गई। यह शिकायत महिला के फूफा ने ही की। आवेदन में महिला के अभिभावक पर सात लाख रुपये में बेचने का आरोप लगाया गया था। ऐसे में डाक से मिले आवेदन के बाद महिला आयोग हरकत में आ गया। 17 अक्तूबर को आए आवेदन पर कोई कार्रवाई होती, इससे पहले ही सूचना पर 25 अक्तूबर को महिला कार्यालय पहुंची, तो हकीकत जान सभी चौंक गए। महिला ने कोई शिकायत नहीं की थी। उसका नकली हस्ताक्षर कर फूफा ने आयोग को आवेदन भेज दिया था।

इस सच्चाई के सामने आने के बाद 27 नवंबर को महिला आयोग ने फूफा मुकेश कुमार बुलाया और लड़की की जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करने का सख्त फरमान सुनाया। लेकिन फूफा ने इसके बाद फिर गड़बड़ी कर दी। फूफा ने लड़की के पति को 27 दिसंबर को बदला हुआ आदेश भेज दिया। इसमें लड़की के बयान भी गलत लिखे गये थे। इसे लेकर सोमवार को पीड़िता के पति बिहार राज्य महिला आयोग पहुंचे। इसके बाद आयोग ने मुकेश कुमार को दोबारा बुलाया। सारी जानकारी सामने आने के बाद मुकेश कुमार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश पटना एसएसपी और वैशाली थाने को दिया है। हाजीपुर डाकघर में कार्यरत मुकेश कुमार के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई के लिए डाक विभाग के बिहार सर्किल को भी पत्र लिखा गया है।

आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने बताया कि मुकेश कुमार पर लड़की के नकली हस्ताक्षर कर झूठा आवेदन देने का आरोप है। मुकेश कुमार ने आयोग के फैसले के पन्ने के साथ छेड़छाड़ की। इसके लिए इनके उपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इन्होंने पीड़िता के साथ आयोग को भी गुमराह किया है। इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

शादी नहीं होने देना चाह रहा था फूफा

महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने बताया कि पीड़िता फूफा के पास ही रह कर पढ़ाई कर रही थी। फूफा पीड़िता की शादी नहीं होने देना चाह रहा था। एक दिसंबर को पीड़िता की शादी तय होने के बाद फूफा ने पीड़िता के नाम से झूठा आवेदन बना आयोग को भेज दिया। इसकी जानकारी पीड़िता ने होने वाले ससुराल वालों को दे दी। पीड़िता ने आकर आवेदन को झूठा बताया। मालूम हो कि एक दिसंबर को पीड़िता की शादी हो गई। इसके बाद भी फूफा फोन और मैसेज कर परेशान करता रहा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
