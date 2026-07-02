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बिहार में फूफा ने 13 साल की मूक-बधिर भतीजी को रेप के बाद मार डाला, कंधे पर उठा ले गया था

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, अतरी, गयाजी
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बिहार क गयाजी में एक फूफा ने अपनी भतीजी को ही हैवानियत का शिकार बना डाला। 13 साल की मूक-बधिर लड़की से रेप के बाद फूफा ने उसकी गला दबाकर हत्या भी कर दी है। फूफा गांव से फरार था लेकिन अब पुलिस ने उसे धर दबोचा है। 

बिहार में फूफा ने 13 साल की मूक-बधिर भतीजी को रेप के बाद मार डाला, कंधे पर उठा ले गया था

बिहार के गयाजी जिले में एक फूफा की दरिंदगी जान कर आप हैरान रह जाएंगे। यहां अतरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय विक्षिप्त और मूक-बधिर नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 30 जून को मुख्य आरोपी को गया से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी कोई और नहीं, बल्कि मृतका का अपना सगा फूफा मनोज मांझी है। पीड़िता के चाचा ने बताया कि आरोपी मनोज मांझी मूल रूप से सरबहदा का निवासी है, लेकिन वह साल 2017 से मेरे ही गांव में ही अपना अलग घर बनाकर सपरिवार रह रहा था।

घटना वाले दिन यानी 21 जून की रात करीब 11 बजे मनोज अपने साले के घर आया था। देर रात करीब 2 बजे, जब परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे, तब मनोज ने लाचार बच्ची को निशाना बनाया। वह विक्षिप्त और गूंगी नाबालिग को अपने कंधे पर उठाकर घर से ले भागा। इसके बाद उसने बधार (खेत) में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और पहचान उजागर होने के डर से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

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22 जून को बधार में झाड़ियों से मिला शव

अगले दिन 22 जून को गांव के बधार में झाड़ियों से नाबालिग का शव मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद मृतका के पिता ने अतरी थाने में अज्ञात लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज कराया था। वारदात की रात से ही फूफा मनोज मांझी भी अपने घर से गायब था, लेकिन अगले दिन वह वापस गांव आ गया। जब ग्रामीणों ने उससे पूछताछ की तो उसने पूरी तरह अनजान बनने का नाटक किया। मामले में नया मोड़ तब आया जब तीसरे दिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और श्वान दस्ता जांच के लिए गांव पहुंची। पुलिस की बढ़ती सक्रियता देखकर मनोज डर गया और दोबारा गांव छोड़कर फरार हो गया। उसके इस तरह अचानक भागने से परिजनों का शक गहरा गया।

गया जंक्शन से 30 जून को पकड़ाया आरोपी

परिजनों ने लगातार उसकी तलाश की और अंततः 30 जून को उसे गया रेलवे स्टेशन से पकड़कर वापस नौरंगा गांव लाए। इसके बाद अतरी पुलिस को सूचित कर आरोपी को उनके हवाले कर दिया गया। पुलिस अभिरक्षा में कड़ाई से पूछताछ के दौरान आरोपी मनोज मांझी ने सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अतरी थाना प्रभारी अजय कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी फूफा ने अपराध को अंजाम दिया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और स्पीडी ट्रायल के जरिए उसे सख्त सजा दिलाने की तैयारी की जा रही है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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