शराब, ड्रग्स से लेकर साड़ी और टीशर्ट तक नजर, बिहार चुनाव में एक्टिव हुईं एजेंसियां

बिहार विधानसभा चुनाव में शराब और ड्रग्स की तस्करी से लेकर साड़ियों और टीशर्ट की बल्क खरीद पर भी निर्वाचन आयोग और सुरक्षा एजेंसियों की नजर रहेगी। बुधवार को हुई बैठकों में इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने शराब और ड्रग्स की तस्करी के मामलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही जीएसटी विभाग को बड़ी संख्या में साड़ियों और टीशर्ट की खरीद पर भी नजर रखने को कहा गया है। चुनाव आयोग के पदाधिकारी और बिहार के सीईओ ने बुधवार को 24 केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की।

इसके अलावा वरीय उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग एवं बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल एवं स्टेट पुलिस नोडल पदाधिकारी कुंदन कृष्णन ने भी चुनाव को लेकर बैठक की। बुधवार को आयोजित इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की समीक्षा की गई।

आयोग की ओर से सुरक्षा तैयारियों की दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, अंतरराज्यीय सीमाओं पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती, आर्म्स आपूर्ति कर्ताओं एवं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी करने को कहा गया है।