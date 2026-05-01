ठेले पर कूलर और ट्रैक्टर पर कुर्सी टेबल; निकल गया 20 साल CM रहे नीतीश कुमार का सारा सामान
नीतीश कुमार वे तमाम पुराने सामान अपने नए आवास में ले जा रहे हैं जिनसे उन्हें लगाव है। इनमें किताबें, टेबल, कुर्सी, आलमीरा, कुलर और पौधे शामिल हैं। ट्रैक्टर, पिकअप वैन और ठेला पर लादकर सामान सीएम हाउस से 7 सर्कुलर रोड पहुंचाए जा रहे हैं।
Nitish Kumar Shifting to New Residence: बीते करीब 20 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सांसद हैं। पद बदला तो अब घर का पता भी बदल रहा है। उनके घर के सामान की आज शिफ्टिंग शुरू हुई, लेकिन इस दौरान जो चीजें निकलीं, उन्होंने दिखा दिया कि नीतीश कुमार की सादगी क्या रही है। एक ऐसे दौर में जब दर्जनों एसी लगे होना अफसरों और नेताओं के घरों में आम है, तब उनके आवास से कूलर निकले हैं। एक रिक्शे पर कूलर तो वहीं एक ट्रैक्टर पर साधारण पलंग आदि बाहर निकले और इस तरह नीतीश कुमार का सारा सामान 1 अणे मार्ग स्थित सीएम आवास से उनके नए पते 7 सर्कुलर रोड पर शिफ्ट हो गया।
कूलर और पलंग की तस्वीरें ये बता रही थीं कि नीतीश कुमार यदि भ्रष्टाचार और वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे तो किस तरह इन मूल्यों को अपनी जिंदगी में भी उतारा। उनकी पहचान लग्जरी और वीआईपी कल्चर से दूर रहने वाले नेता की रही है। यह चीज उस वक्त साफ दिखी, जब सामान शिफ्ट किया जा रहा था। बता दें कि नया आवास 7 सर्कुलर रोड नीतीश कुमार के लिए नया नहीं है। वे पहले भी यहां रह चुके हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव के पहले जब एनडीए से वे अलग हो गए तो उनकी पार्टी जदयू की करारी हार हुई।
जदयू को लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीटों पर जीत मिल पाई तो उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने बिहार सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया और जीतनराम मांझी को सीएम बना दिया। इसके साथ ही उन्होंने 1 अणे मार्ग स्थित सीएम आवास को भी छोड़ दिया था।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें