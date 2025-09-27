इंस्टा से दोस्ती, रील्स बनाते प्यार, पति को छोड़ प्रेमी संग पत्नी फरार; डेढ़ लाख कैश और जेवर भी ले गई

चार महीने दोनों की शादी हुई थी। पत्नी इंस्टा पर एक्टिव रहती थी। रील्स बनाते उसे एक युवक से प्यार हो गया और पति को छोड़कर फरार हो गई।

Love Affair: सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद रील्स बनाते उसे एक युवक से प्यार हुआ और शादी के चार महीने बाद ही पति को छोड़कर फरार हो गई। भागते समय पति को कंगाल भी कर गई। पीड़ित पति ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मामला बिहार के बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र के एक गांव की है। एक घटना से दो परिवारों की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है।

पीड़ित पति धनकुंड थाना क्षेत्र निवासी 24 वर्षीय दिलीप दास ने बताया कि उसकी शादी इसी साल 16 मई को रजौन थाना क्षेत्र की उस युवती से हुई। वह इंस्टाग्राम पर बहुत समय देती थी और रील्स बनाने की शौकीन थी। पत्नी तीन महीने तक ही ससुराल में रही और इसके बाद मायके चली गई। एक दिन दिलीप ने देखा कि पत्नी ने एक अज्ञात युवक के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वीडियो में दोनों की नजदीकियां देखकर उसे अपनी पत्नी शक हुआ कि दोनों के बीच पहले से ही प्रेम-प्रसंग तो नहीं चल रहा था। कुछ दिन पहले बीवी घर से फरार हो गई। दिलीप का कहना है कि आरोपी युवक भागलपुर का रहने वाला है जिसके साथ उसकी बीवी फरार हुई है।

दिलीप दास ने बताया कि वह चेन्नई में रहकर मजदूरी करता है। कई बार पत्नी को लाने के लिए ससुराल गया लेकिन उसे न तो पत्नी से मिलने दिया गया। पत्नी के खाते में उसने डेढ़ लाख रुपया भेजा था। वह रुपये निकालकर भाग गई है। शादी में जो गहने जेवर दिए गए थे वह भी लेकर चली गयी है। उसने रजौन थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है।