12 हजार के लिए दोस्ती का कत्ल; दो दोस्तों ने तीसरे को नदी में डुबोकर मार डाला

संक्षेप: भभुआ में खाने-पीने के लिए पैसा नहीं देने पर दो दोस्तों ने मोहित मलाह की सुअरा नदी में डुबोकर हत्या कर दी। पुलिस ने पहले रामबचन मल्लाह और बाद में पारस बिंद को गिरफ्तार किया। दोनों ने जुर्म कबूल किया, आरोप पत्र की तैयारी है।

भभुआ जिले में खाने-पीने के लिए पैसा नहीं देने पर दो दोस्तों ने मिलकर मोहित मलाह की निर्मम हत्या कर दी। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने पहले से गिरफ्तार रामबचन मल्लाह से पूछताछ के बाद दूसरे आरोपित पारस बिंद को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पुष्टि एसडीपीओ मनोरंजन भारती ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान की।

एसडीपीओ ने बताया कि आरोपित पारस बिंद ने पूछताछ के दौरान अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। मृतक मोहित मलाह शहर के वार्ड संख्या 15 स्थित दक्षिण मुहल्ला का निवासी था। उसका शव 21 नवंबर 2025 को भभुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत सुअरा नदी से बरामद किया गया था। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था।

मृतक के पुत्र लालबाबु मल्लाह के बयान पर भभुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपित रामबचन मल्लाह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अनुसंधान के दौरान रामबचन से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को शहर के वार्ड 15 निवासी पारस बिंद की संलिप्तता के ठोस प्रमाण मिले।

एसडीपीओ ने बताया कि 22 जनवरी 2026 को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद भभुआ थानाध्यक्ष मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पारस बिंद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि घटना के दिन रामबचन मल्लाह, पारस बिंद और मोहित मलाह सुअरा नदी में मछली पकड़ने गए थे। शाम के समय तीनों साथ बैठे और खाने-पीने के लिए मोहित से पैसे की मांग की। मोहित के इनकार करने पर रामबचन और पारस ने उसे नदी के पानी में डुबोकर मार डाला।