Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsFriendship murdered for 12000 rupees two friends drowned a third in a river
12 हजार के लिए दोस्ती का कत्ल; दो दोस्तों ने तीसरे को नदी में डुबोकर मार डाला

12 हजार के लिए दोस्ती का कत्ल; दो दोस्तों ने तीसरे को नदी में डुबोकर मार डाला

संक्षेप:

भभुआ में खाने-पीने के लिए पैसा नहीं देने पर दो दोस्तों ने मोहित मलाह की सुअरा नदी में डुबोकर हत्या कर दी। पुलिस ने पहले रामबचन मल्लाह और बाद में पारस बिंद को गिरफ्तार किया। दोनों ने जुर्म कबूल किया, आरोप पत्र की तैयारी है।

Jan 23, 2026 11:13 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, भभुआ
share Share
Follow Us on

भभुआ जिले में खाने-पीने के लिए पैसा नहीं देने पर दो दोस्तों ने मिलकर मोहित मलाह की निर्मम हत्या कर दी। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने पहले से गिरफ्तार रामबचन मल्लाह से पूछताछ के बाद दूसरे आरोपित पारस बिंद को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पुष्टि एसडीपीओ मनोरंजन भारती ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एसडीपीओ ने बताया कि आरोपित पारस बिंद ने पूछताछ के दौरान अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। मृतक मोहित मलाह शहर के वार्ड संख्या 15 स्थित दक्षिण मुहल्ला का निवासी था। उसका शव 21 नवंबर 2025 को भभुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत सुअरा नदी से बरामद किया गया था। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था।

मृतक के पुत्र लालबाबु मल्लाह के बयान पर भभुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपित रामबचन मल्लाह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अनुसंधान के दौरान रामबचन से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को शहर के वार्ड 15 निवासी पारस बिंद की संलिप्तता के ठोस प्रमाण मिले।

ये भी पढ़ें:नवादा में युवक की हत्या, पहचान मिटाने के लिए शव को जला दिया; गांव में हड़कंप
ये भी पढ़ें:दूसरी शादी कर लौटी पुलिस फाइल में मृत बीवी, 11 साल से पति भागा-भागा फिर रहा

एसडीपीओ ने बताया कि 22 जनवरी 2026 को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद भभुआ थानाध्यक्ष मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पारस बिंद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि घटना के दिन रामबचन मल्लाह, पारस बिंद और मोहित मलाह सुअरा नदी में मछली पकड़ने गए थे। शाम के समय तीनों साथ बैठे और खाने-पीने के लिए मोहित से पैसे की मांग की। मोहित के इनकार करने पर रामबचन और पारस ने उसे नदी के पानी में डुबोकर मार डाला।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि हत्या के बाद दोनों आरोपितों ने मोहित के पास से मिले 12 हजार रुपये आपस में बांट लिए। एसडीपीओ ने बताया कि पारस बिंद को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस मामले में अनुसंधान पूरा हो चुका है और दोनों आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया जाएगा, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।