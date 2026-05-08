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देर रात घर से बुलाकर दोस्तों ने युवक को गोली मार उतारा मौत के घाट, पटना में सनसनीखेज वारदात

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Crime News: पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र के कोठिया गांव में 19 वर्षीय हर्ष कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि दोस्तों ने घर से बुलाकर गोली मारी है।

देर रात घर से बुलाकर दोस्तों ने युवक को गोली मार उतारा मौत के घाट, पटना में सनसनीखेज वारदात

Bihar Crime News: बिहार की राजधानी पटना से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोठिया गांव में एक 19 वर्षीय युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान हर्ष कुमार के रूप में हुई है। इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप किसी और पर नहीं, बल्कि हर्ष के ही दोस्तों पर लगा है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और मृतक के परिवार में चीख-पुकार मची हुई है।

देर रात घर से बाहर बुलाया और दाग दी गोलियां

मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी वारदात देर रात की है। मृतक के परिजनों का कहना है कि रात के वक्त हर्ष के दो-तीन दोस्त उसके घर पर आए थे। उन्होंने हर्ष को बातचीत करने के बहाने से घर के बाहर बुलाया। जैसे ही हर्ष अपने घर से बाहर निकला, पहले से पूरी तैयारी के साथ घात लगाए उसके दोस्तों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हर्ष को उसके घर के ठीक सामने ही गोली मारी गई, जिससे वह खून से लथपथ होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा और आरोपी वहां से फरार हो गए।

परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप

गोली चलने की जोरदार आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग तुरंत घर से बाहर निकले। आनन-फानन में गंभीर रूप से घायल हर्ष को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। इस घटना को लेकर परिजनों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी भारी आक्रोश है। परिजनों का आरोप है कि घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस मौके पर काफी देर से पहुंची।

एफएसएल टीम पहुंची, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

हत्या की सूचना मिलने के बाद दीदारगंज थाने की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम (एफएसएल) को भी घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने के लिए बुलाया है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हत्यारों की पहचान कर उनकी जल्द गिरफ्तारी की जा सके। जांच और परिजनों के बयान के आधार पर माना जा रहा है कि इस हत्या के पीछे दोस्तों के बीच किसी पुरानी रंजिश या विवाद का हाथ हो सकता है। पुलिस हर एंगल से मामले की गहनता से जांच कर रही है।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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