चिलम फेंकने पर भड़के दोस्त, 12 साल के छात्र को मारकर गड्ढे में गाड़ा; हिरासत में 7 नाबालिग
पूर्णिया जिले में नशे के आदी दोस्तों को चिलम फेंकना इतना नागवार गुजरा कि उन्होने अपने ही साथी की निर्ममता से हत्या कर दी। पहले पेड़ से बांधकर मार डाला, फिर गड्ढे में दफना दिया। दोबारा शव को निकालकर बड़े गड्ढे में गाड़ा और ऊपर से नमक और यूरिया डाल दिया। सभी 7 नाबालिगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
पूर्णिया जिले के रघुवंशनगर थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव में 30 अगस्त को लापता अशोक चौधरी के 12 वर्षीय छात्र सोनू कुमार का शव गुरुवार की रात पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने शव को गांव के ही एक गड्ढे से निकाला। इस सनसनीखेज मामले में रघुवंशनगर थाना पुलिस द्वारा मृतक के सात नाबालिग दोस्तों को हिरासत में लिया गया। लेकिन पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए दोस्तों में से तीन को छोड़ने की सूचना मिलते ही परिजन एवं ग्रामीण उग्र हो गए।
बड़हरा धमदाहा मुख्य सड़क पर जयनगरा नहर के पास बच्चे के शव को रखकर सड़क को जाम कर पुलिस के वरीय अधिकारी को बुलाने की मांग करने लगे। लगभग डेढ़ घंटे तक सड़क जाम रहने के बाद बड़हरा कोठी एवं रघुवंशनगर थाना पुलिस द्वारा काफी समझाने एवं दोषियों को जेल भेजने के आश्वासन के बाद सड़क जाम हटाया गया।
जानकारी के मुताबित मृतक सोनू कुमार अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करता था। मगर उसके दोस्त नशे के आदी थे और अक्सर गांजा, स्मैक और जैसी नशे की चीजों का सेवन किया करते थे। सोनू उन्हें नशे से रोकता था। परिजनों ने बताया कि हाल ही में उसने अपने साथियों की चिलम छीनकर फेंक दी थी। यही बात उसके दोस्तों को नागवार गुजरी।
इसी विवाद को लेकर पहले आरोपित बच्चों ने सोनू के साथ मारपीट की। जब सोनू की मां ने इसका विरोध करते हुए बच्चों को फटकार लगाई तो आरोपी बच्चों ने धमकी दी, कि ज्यादा बोलोगी तो सोनू को हमेशा के लिए गायब कर देंगे। धमकी के दो दिन बाद ही सोनू अचानक लापता हो गया था।
परिजनों ने पुलिस को इसकी शिकायत की। तलाश के बाद गुरुवार की रात सोनू का शव घर से कुछ ही दूरी पर एक गड्ढे से बरामद हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि सोनू की हत्या उसके ही दोस्तों ने बेहद क्रूर तरीके से की थी। पहले उसे पेड़ से लटकाकर मार डाला, फिर शव को नहर किनारे गड्ढे में दफना दिया गया। दो दिन बाद शव को वहां से निकालकर गांव के पास एक बड़े गड्ढे में दोबारा गाड़ा और उस पर यूरिया और नमक डाल दिया।
ताकि शव जल्दी नष्ट हो जाए। थानाध्यक्ष शिशुपाल सिंह ने ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी नाबालिग अलग-अलग तरह के नशे के आदी थे। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है।