एनडीए में फ्रेंडली फाइट? बोधगया और मखदूमपुर में चिराग के खिलाफ कैंडिडेट देंगे जीतनराम मांझी

Bihar Chunav: बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे बावजूद फ्रेंडली फाइट जारी है। एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वे बोधगया और मखदूमपुर में चिराग पासवान की लोजपा-आर के खिलाफ कैंडिडेट देंगे। एक सवाल के जवाब में मांझी ने कहा कि जब फैसला हो चुका है तो जेडीयू को आवंटित सीटों पर कोई और अपना उम्मीदवार क्यों उतार रहा है?

मांझी ने कहा कि मैं नीतीश कुमार के बयान सहमत हूं, उनका गुस्सा जायज है। उनकी बात से सहमत होते हुए मैं भी दो सीटों पर प्रत्याशी उतारूंगा। वहीं प्रत्याशियों की लिस्ट के सवाल पर मांझी ने कहा कि हम के उम्मीदवारों की सूची तैयार है। एनडीए बहुमत से जीतेगा।

बताया जा रहा है कि एनडीए के सीट बंटवारे में जीतन मांझी की (हम )की सीटिंग सीटों में एक- दो सीट चिराग की लोजपा-आर के खाते में जा रही है। जिसको लेकर रस्साकशी का दौर जारी हो गया है। हालांकि अभी तक एनडीए की ओर से बीजेपी को छोड़कर किसी भी सहयोगी दल के प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई है। भाजपा ने 71 प्रत्याशियों की पहली सूची आज (मंगलवार) को जारी की है।