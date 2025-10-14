Hindustan Hindi News
Friendly fight in the NDA Jitan Ram Manjhi will field candidates against Chirag in Bodh Gaya and Makhdumpur

एनडीए में फ्रेंडली फाइट? बोधगया और मखदूमपुर में चिराग के खिलाफ कैंडिडेट देंगे जीतनराम मांझी

Bihar Elections: एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भी रस्साकशी जारी है। केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतनराम मांझी ने कहा कि वो भी बोधगया और मखदूमपुर में चिराग पासवान की लोजपा-आर के खिलाफ कैंडिडेट देंगे। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 14 Oct 2025 05:13 PM
Bihar Chunav: बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे बावजूद फ्रेंडली फाइट जारी है। एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वे बोधगया और मखदूमपुर में चिराग पासवान की लोजपा-आर के खिलाफ कैंडिडेट देंगे। एक सवाल के जवाब में मांझी ने कहा कि जब फैसला हो चुका है तो जेडीयू को आवंटित सीटों पर कोई और अपना उम्मीदवार क्यों उतार रहा है?

मांझी ने कहा कि मैं नीतीश कुमार के बयान सहमत हूं, उनका गुस्सा जायज है। उनकी बात से सहमत होते हुए मैं भी दो सीटों पर प्रत्याशी उतारूंगा। वहीं प्रत्याशियों की लिस्ट के सवाल पर मांझी ने कहा कि हम के उम्मीदवारों की सूची तैयार है। एनडीए बहुमत से जीतेगा।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

बताया जा रहा है कि एनडीए के सीट बंटवारे में जीतन मांझी की (हम )की सीटिंग सीटों में एक- दो सीट चिराग की लोजपा-आर के खाते में जा रही है। जिसको लेकर रस्साकशी का दौर जारी हो गया है। हालांकि अभी तक एनडीए की ओर से बीजेपी को छोड़कर किसी भी सहयोगी दल के प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई है। भाजपा ने 71 प्रत्याशियों की पहली सूची आज (मंगलवार) को जारी की है।

आपको बता दें एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान 12 अक्टूबर को हुआ था, जिसके मुताबिक बीजेपी-जेडीयू को 101-101 सीटें, चिराग पासवान की लोजपा-आर को 29 और जीतन मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6-6 सीटें मिली थीं। हम और रालोमो ने 6-6 मिलने पर मांझी और कुशवाहा ने असंतोष जताया था। मांझी ने 15 सीटों और कुशवाहा ने 24 सीटों का दावा किया था। लेकिन दोनों को 6-6 सीटें दी गईं।