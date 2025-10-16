Hindustan Hindi News
महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट, बछवाड़ा में CPI के अवधेश राय से भिड़ेंगे कांग्रेस के गरीबदास

संक्षेप: बिहार के बेगूसराय जिले की बछवाड़ा विधानसभा सीट पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट होने वाली है। सीपीआई के अवधेश राय के सामने कांग्रेस ने गरीबदास को कैंडिडेट बनाकर उतार दिया है।

Thu, 16 Oct 2025 12:22 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, बेगूसराय
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर घटक दलों के बीच सहमति नहीं बनने के बाद फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति बन गई है। बेगूसराय की बछवाड़ा विधानसभा सीट पर वाम दल सीपीआई और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने-सामने होंगे। कांग्रेस ने यूथ प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास को बछवाड़ा से टिकट दिया है। वहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) पहले ही इस सीट से अवधेश राय को सिंबल दे चुकी है और वे गुरुवार को नामांकन भी करने वाले हैं।

महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला की घोषणा होने से पहले ही पार्टियों ने अपने स्तर पर कैंडिडेट की लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया। राजद, सीपीआई माले से तो कुछ उम्मीदवारों ने नामांकन भी कर दिया। नई दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगने के बाद प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान बुधवार शाम को पटना पहुंचे।

पटना पहुंचने के बाद उन्होंने एक-एक कर उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिए। इसकी जानकारी बिहार कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की गई। इसमें बछवाड़ा विधानसभा सीट से गरीबदास को सिंबल देने का फोटो भी पोस्ट किया गया। इससे साफ हो गया कि कांग्रेस सीटों के मामले पर गठबंधन में झुकने को तैयार नहीं है। भले ही कुछ जगहों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन जाए।

आज नामांकन करेंगे अवधेश राय

सीपीआई से घोषित उम्मीदवार अवधेश कुमार राय बछवाड़ा सीट से 16 अक्टूबर गुरुवार को नामांकन करेंगे। अवधेश राय बछवाड़ा से तीन बार सीपीआई के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। 2020 में भी वे यहां से महागठबंधन के प्रत्याशी थे, लेकिन भाजपा के सुरेंद्र मेहता से महज 484 वोटों के अंतर से हार गए थे।

2020 में निर्दलीय लड़े थे गरीबदास

पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मौजूदा यूथ प्रदेश अध्यक्ष गरीबदास बछवाड़ा विधानसभा सीट से निर्दलीय लड़े थे। इससे मुकाबला त्रिकोणीय बन गया था। गरीबदास 39 हजार से ज्यादा वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। इससे महागठबंधन के प्रत्याशी अवधेश कुमार राय मामूली अंतर से हार गए थे। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में दोबारा यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है। भाजपा ने इस बार भी मौजूदा विधायक सुरेंद्र मेहता को मैदान में उतारा है।