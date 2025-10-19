Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsFriendly fight for 10 seats in the Grand Alliance RJD Congress tensions escalate seat sharing talks stalled
महागठबंधन में 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट; RJD-कांग्रेस में तल्खी बढ़ी, सीट बंटवारे पर बातचीत बंद

महागठबंधन में 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट; RJD-कांग्रेस में तल्खी बढ़ी, सीट बंटवारे पर बातचीत बंद

संक्षेप: महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस की तल्खी और बढ़ गई है। सीट बंटवारे को लेकर अब बातचीत भी बंद है। वहीं 10 सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दलों की ही आपस में लड़ाई है। 6 सीटों पर राजद- कांग्रेस, 3 पर भाकपा-कांग्रेस, एक सीट पर राजद-वीआईपी आमने-सामने हैं

Sun, 19 Oct 2025 08:39 PMsandeep हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में बदलाव का दावा करने वाले विपक्षी महागठबंधन के घटक दलों में तल्खी बढ़ गई है। सीटों के बंटवारे पर फंसी पेच सुलझ नहीं पा रही है। अब तो इस मसले पर बातचीत भी बंद है। घटक दलों में पूरी तरह संवादहीनता की स्थिति है। अब भी 10 सीटें ऐसी हैं जहां इस गठबंधन के दो-दो दल ताल ठोक रहे हैं। आमने-सामने की लड़ाई पर आमदा हैं। ऐसे में कटुता भी बढ़ रही है। गौरतलब हो कि पहले चरण का नामांकन समाप्त हो चुका है। कल दूसरे चरण का भी नामांकन समाप्त हो रहा है। लेकिन, महागठबंधन अबतक यह भी घोषित नहीं कर सका है कि किस दल को कितनी और कौन-कौन सी सीटें दी गई हैं।

हाल यह है कि छह सीटों पर राजद- कांग्रेस, तीन पर भाकपा-कांग्रेस, एक सीट पर राजद-वीआईपी आमने-सामने है। अब तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं होने और एक-दूसरे की सीट पर दावा करने से कांग्रेस और राजद नेताओं के बीच बातचीत बंद है। उधर, राजद अपने उम्मीदवारों को लगातार सिम्बल बांटने में लगा है। सहयोगियों को दरकिनार कर राजद ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की कुटुम्बा सीट के साथ ही एक दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इससे राजद और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होने की संभावना उत्पन्न हो गई है। घटक दलों के बीच टकराव होने से महागठबंधन के नेता व कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति बन गई है। अब वे सोशल मीडिया पर खुलकर एक-दूसरे की लानत-मलामत करने में लगे हैं। ट्रोल करते हुए अपशब्द बोले जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:गौड़ा बौराम पर सस्पेंस खत्म; VIP के संतोष MGB कैंडिडेट, लालू ने EC को लेटर भेजा
ये भी पढ़ें:पुलिस के स्टीकर वाली गाड़ी से चुनाव प्रचार; महुआ में तेज प्रताप यादव पर एफआईआर
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

राजद नेताओं के अनुसार पार्टी ने अब तक एक दर्जन सीटों पर उम्मीदवारों को सिम्बल नहीं दिए हैं। इसमें दिनारा, डिहरी, सासाराम, नवीनगर, गोह, रफीगंज, टिकारी, रजौली, गोविंदगंज, नवादा, रून्नीसैदपुर, सुरसंड, बाजपट्टी पर अब तक उम्मीदवार नहीं तय किए हैं। सासाराम, डिहरी पर राजद और कांग्रेस, दोनों दलों का दावा है। हालांकि सोमवार को नामांकन की अंतिम तिथि होने के कारण रविवार की रात में ही इन सीटों पर राजद अपने उम्मीदवारों को अनिवार्य तौर पर सिम्बल दे देगा। आपसी सहमति के बगैर उम्मीदवारों को सिम्बल देने के कारण राजद-कांग्रेस, दोनों ही दलों के उम्मीदवारों ने अब तक आधा दर्जन से अधिक सीटों पर नामांकन कर दिया है।

वहीं, भाकपा-कांग्रेस का भी तीन सीटों पर तो तारापुर में राजद-वीआईपी की भिड़ंत होने के आसार बन गए हैं। हालांकि, महागठबंधन के शीर्ष नेता डैमेज कंट्रोल में लगे हैं पर खुलकर किसी के नहीं बोलने से कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति है। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जरूर कहा है कि नाम वापसी तक सब सही हो जाएगा। वरीय पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने भी सब ठीक हो जाने की बात कही है लेकिन राजद खेमे से सुलह के प्रयास नहीं दिखने के चलते कार्यकर्ता भी एक-दूसरे के खिलाफ ताल ठोकने लगे हैं।

ये भी पढ़ें:फ्रेंडली फाइट नहीं, दुश्मन तो… बिहार में MGB से अलग हुई JMM ने भरी हुंकार
ये भी पढ़ें:सीटों पर RJD- कांग्रेस में सिर फुटव्वल; जायसवाल ने MGB को कौरवों की सेना बताया

राजद और कांग्रेस के बीच कहलगांव, वैशाली, लालगंज, वारिसलीगंज, सिकंदरा और कुटुंबा में आपसी भिड़ंत होने के आसार बन गए हैं। यहां राजद-कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने हैं तो वीआईपी, वामदल के कार्यकर्ता असमंजस में हैं। बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार देने के बाद भाकपा और कांग्रेस में भी ठन गई है। प्रतिक्रिया में भाकपा ने राजापाकड़, रोसड़ा और बिहारशरीफ पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। भाकपा ने कुछ और सीटों पर प्रत्याशी उतारने की रणनीति बनाई है। इसी तरह तारापुर में राजद-वीआईपी आमने-सामने हैं तो अन्य घटक दलों के कार्यकर्ता मौन हैं।