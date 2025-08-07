बिहार की बसों में 9 अगस्त को यात्रा फ्री, नीतीश सरकार का बहनों को रक्षाबंधन गिफ्ट

बिहार की चुनिंदा सरकारी बसों में 9 अगस्त को महिलाओं और लड़कियों के लिए सफर मुफ्त रहेगा। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों की सुविधा के लिए नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है। यह निर्णय बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) की सिटी बसों और विभिन्न शहरों में चलने वालीं पिंक बसों में लागू होगा। BSRTC की सिटी बस में राखी के त्योहार पर महिलाएं बिना कोई पैसा दिए मुफ्त यात्रा कर सकेंगी, हालांकि पुरुष यात्रियों को टिकट लेना होगा।