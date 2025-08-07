Free travel for women in Bihar BSRTC and Pink buses on 9th August Raksha Bandhan बिहार की बसों में 9 अगस्त को यात्रा फ्री, नीतीश सरकार का बहनों को रक्षाबंधन गिफ्ट, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार की बसों में 9 अगस्त को यात्रा फ्री, नीतीश सरकार का बहनों को रक्षाबंधन गिफ्ट

रक्षाबंधन के मौके पर बिहार की सरकारी सिटी बस और पिंक बसों में महिलाएं एवं छात्राएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। नीतीश सरकार ने राखी पर बहनों को तोहफा दिया है।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 7 Aug 2025 08:30 PM
बिहार की चुनिंदा सरकारी बसों में 9 अगस्त को महिलाओं और लड़कियों के लिए सफर मुफ्त रहेगा। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों की सुविधा के लिए नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है। यह निर्णय बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) की सिटी बसों और विभिन्न शहरों में चलने वालीं पिंक बसों में लागू होगा। BSRTC की सिटी बस में राखी के त्योहार पर महिलाएं बिना कोई पैसा दिए मुफ्त यात्रा कर सकेंगी, हालांकि पुरुष यात्रियों को टिकट लेना होगा।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से गुरुवार को इस संबंध में जानकारी दी गई। निगम के अनुसार यह सुविधा राज्यभर में चल रहीं सरकारी सिटी बसों में रक्षाबंधन के दिन लागू रहेगी। इसके अलावा, नई पिंक बसों में भी महिलाओं को एक दिन के लिए सफर मुफ्त मिलेगा। यह नियम 9 अगस्त को सुबह 6 बजे से देर शाम तक लागू रहेगा। सरकारी बसों में सफर करने वाली महिलाओं का टिकट नहीं लगेगा।