वंदे भारत एक्सप्रेस लेट हुई तो यात्रियों को मुफ्त में मिलेगा खाना, IRCTC की नई सुविधा

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के यात्री जरूर ध्यान दें। IRCTC ने इस ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को लेकर नई सुविधा की शुरुआत कर दी है। जिसके मुताबिक अगर ट्रेन 2 घंटे लेट हो जाती है तो उन्हें मुफ्त भोजन मिलेगा।

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छा खबर है। IRCTC ने इस ट्रेन के यात्रियों के लिए नई सुविधा की शुरुआत कर दी है। इसके तहत वंदे भारत एक्सप्रेस के लेट होने पर यात्रियों को अब भोजन पर अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आईआरसीटीसी) ने वंदे भारत के लिए नई सुविधा शुरू की है। इसके मुताबिक यदि वंदे भारत ट्रेन अपने गंतव्य पर दो घंटे या उससे अधिक लेट होती है तो फूड च्वाइस वाले यात्रियों को नि:शुल्क भोजन मिलेगा। आईआरसीटीसी ने राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के बाद अब वंदे भारत ट्रेनों के मेनू में भी संशोधन कर दिया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से गुजरने वाली गोरखपुर-पाटलिपुत्र-गोरखपुर और जोगबनी-दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस समेत सभी वंदे भारत ट्रेनों पर यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आईआरसीटीसी के अनुसार, सफर के दौरान ट्रेन दो घंटे या इससे अधिक देरी से चल रही है तो टिकट बुकिंग के समय फूड च्वाइस चुनने वाले यात्रियों को नि:शुल्क भोजन के रूप में चावल-दाल और अचार दिया जाएगा। यह खाना ट्रेन की पैंट्री कार से सीधे यात्रियों की सीट तक पहुंचाया जाएगा। इसकी सुविधा मुजफ्फरपुर, बापूधाम मोतिहारी, हाजीपुर, समस्तीपुर, सलौना, हसनपुर रोड, सहरसा के यात्रियों को भी मिल सकेगी। यहां से रोज बड़ी संख्या में यात्री गोरखपुर-पाटलिपुत्र-गोरखपुर और दानापुर-जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस से पटना और कोसी इलाके के लिए यात्रा करते है।

एनआई वर्क को लेकर वंदे भारत हुई थी विलंब ट्रैक मेंटेनेंस या परिचालन कारणों से ट्रेनें अक्सर लेट हो जाती हैं। बीते सात जून को पाटलिपुत्र जा रही 26502 वंदे भारत नरकटियागंज से पहले एनआई वर्क को लेकर दो घंटे से ज्यादा लेट हुई थी। इसपर यात्रियों ने आपत्ति जताई थी और भोजन की मांग की थी। इसके बाद भोजन उपलब्ध कराया गया था। फूड च्वाइस वाले यात्रियों की सीट तक चावल-दाल व अचार उपलब्ध कराया गया था। इसके उपलब्ध नहीं होने पर पैक्ड लंच देना होगा।