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वंदे भारत एक्सप्रेस लेट हुई तो यात्रियों को मुफ्त में मिलेगा खाना, IRCTC की नई सुविधा

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के यात्री जरूर ध्यान दें। IRCTC ने इस ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को लेकर नई सुविधा की शुरुआत कर दी है। जिसके मुताबिक अगर ट्रेन 2 घंटे लेट हो जाती है तो उन्हें मुफ्त भोजन मिलेगा।

वंदे भारत एक्सप्रेस लेट हुई तो यात्रियों को मुफ्त में मिलेगा खाना, IRCTC की नई सुविधा

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छा खबर है। IRCTC ने इस ट्रेन के यात्रियों के लिए नई सुविधा की शुरुआत कर दी है। इसके तहत वंदे भारत एक्सप्रेस के लेट होने पर यात्रियों को अब भोजन पर अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आईआरसीटीसी) ने वंदे भारत के लिए नई सुविधा शुरू की है। इसके मुताबिक यदि वंदे भारत ट्रेन अपने गंतव्य पर दो घंटे या उससे अधिक लेट होती है तो फूड च्वाइस वाले यात्रियों को नि:शुल्क भोजन मिलेगा। आईआरसीटीसी ने राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के बाद अब वंदे भारत ट्रेनों के मेनू में भी संशोधन कर दिया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से गुजरने वाली गोरखपुर-पाटलिपुत्र-गोरखपुर और जोगबनी-दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस समेत सभी वंदे भारत ट्रेनों पर यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आईआरसीटीसी के अनुसार, सफर के दौरान ट्रेन दो घंटे या इससे अधिक देरी से चल रही है तो टिकट बुकिंग के समय फूड च्वाइस चुनने वाले यात्रियों को नि:शुल्क भोजन के रूप में चावल-दाल और अचार दिया जाएगा। यह खाना ट्रेन की पैंट्री कार से सीधे यात्रियों की सीट तक पहुंचाया जाएगा। इसकी सुविधा मुजफ्फरपुर, बापूधाम मोतिहारी, हाजीपुर, समस्तीपुर, सलौना, हसनपुर रोड, सहरसा के यात्रियों को भी मिल सकेगी। यहां से रोज बड़ी संख्या में यात्री गोरखपुर-पाटलिपुत्र-गोरखपुर और दानापुर-जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस से पटना और कोसी इलाके के लिए यात्रा करते है।

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एनआई वर्क को लेकर वंदे भारत हुई थी विलंब

ट्रैक मेंटेनेंस या परिचालन कारणों से ट्रेनें अक्सर लेट हो जाती हैं। बीते सात जून को पाटलिपुत्र जा रही 26502 वंदे भारत नरकटियागंज से पहले एनआई वर्क को लेकर दो घंटे से ज्यादा लेट हुई थी। इसपर यात्रियों ने आपत्ति जताई थी और भोजन की मांग की थी। इसके बाद भोजन उपलब्ध कराया गया था। फूड च्वाइस वाले यात्रियों की सीट तक चावल-दाल व अचार उपलब्ध कराया गया था। इसके उपलब्ध नहीं होने पर पैक्ड लंच देना होगा।

टिकट बुकिंग के समय खाने का देना होगा विकल्प

आईआरसीटीसी अधिकारियों ने बताया कि वंदे भारत ट्रेनों का मेनू अब राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस की तर्ज पर संशोधित किया गया है। इन प्रीमियम ट्रेनों में पहले से ही दो घंटे से ज्यादा लेट (डिले) पर मुफ्त भोजन देने का प्रावधान है। अब वंदे भारत को भी उसी श्रेणी में रखा गया है। यह सुविधा केवल उन्हीं यात्रियों को मिलेगी, जिन्होंने टिकट बुक करते समय खाने का विकल्प चुना है। बिना फूड बुकिंग वाले यात्रियों को इसके लिए अलग से भुगतान करना होगा।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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