फ्री होकर बात करूंगा मां... एक घंटे बाद ही IAF विमान क्रैश में शहीद हो गए फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार
असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना के विमान हादसे में शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार ने हादसे से ठीक एक घंटे पहले बिहार के जहानाबाद में मौजूद अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात की थी।
असम के जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान (एएन -32) शनिवार को लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में वायुसेना के पांच जवान शहीद हो गए जिसमें बिहार के जहानाबाद के लाल फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार भी शामिल हैं। शुभम ने हादसे के एक घंटे पहले ही अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात की थी। बेटे के शहादत की सूचना मिलते ही परिवार टूट गया। 26 वर्षीय शुभम हुलासगंज प्रखंड के बनवारियां गांव के रहने वाले थे।
शुभम के शहीद होने की सूचना मिलते ही पूरे गांव और परिवार में मातम छा गया है। दुर्घटना की यह खबर परिजनों को सुबह करीब 11 बजे मिली। खबर मिलते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। बाद में यह खबर पूरे प्रखंड में फैल गई। शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट के भाई सत्यम ने बताया कि पहले तो उन्हें लगा कि यह गलत एवं भ्रामक खबर है। फिर जब भाई के मोबाइल पर कॉल किया तो घटना की जानकारी दी गई।
शहादत से पहले आखिरी वीडियो कॉल…
उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह 9 बजे के आसपास वीडियो कॉल पर शुभम की अपनी मां से बात हुई थी। उस समय वह बिल्कुल खुश नजर आ रहे थे। हालांकि, परिवार के अन्य सदस्यों से उनकी बात नहीं हो पाई थी। शुभम कुमार ने अपनी मां से सिर्फ इतना कहा था कि अभी वह जल्दी में हैं, फ्री होकर बात करेंगे। मां को कहां पता था कि यह उनके सपूत का आखिरी वीडियो कॉल होगा।
मां-पिता की हालत खराब
फ्लाइट लेफ्टिनेंट के शहीद होने से पूरे घर में चीख पुकार मच गई। शुभम के मां और पिता अमरेंद्र आनंद की हालत दयनीय है। पिता कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हैं। ग्रामीणों ने बताया कि साल 2021 में शुभम कुमार ने वायु सेना में योगदान दिया था। किसान पिता और गृहणी माता अपने बेटे की सफलता पर गदगद थे।
शादी से इनकार करते रहे शुभम
ग्रामीणों के अनुसार, परिवार के लोग उनकी शादी के सपने संजोए रखे थे, लेकिन खुद शुभम ही विवाह से इनकार करते रहे। वह हाल ही में छुट्टी पर अपने गांव आए हुए थे। छुट्टी खत्म होने के बाद करीब 15 दिन पहले ही उन्होंने फिर से ड्यूटी ज्वाइन की थी। लेकिन परिजनों का क्या पता था कि वह अपने बेटे को आखिरी बार घर से विदा कर रहे हैं।
सुबह 10 बजे हुआ हादसा
असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का विमान शनिवार सुबह 10 बजे लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। एजेंसी सूत्रों के अनुसार, लैंडिंग के दौरान विमान का नियंत्रण बिगड़ गया और वह रनवे से फिसल गया। फिर विमान टैक्सी-वे को पार करते हुए दो हिस्सों में बंट गया और उसमें आग भी लग गई। हादसे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार समेत 5 जांबाज शहीद हो गए, जबकि एक को-पायलट गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वायुसेना ने हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की है।
सम्राट चौधरी ने जताया शोक
इस दुखद हादसे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना के An-32 विमान दुर्घटना में हमारे पांच वीर वायुयोद्धाओं के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है। देश उनके अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण को सदैव श्रद्धापूर्वक याद रखेगा।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।