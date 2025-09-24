पटना मेट्रो शुरू नहीं हुई लेकिन बहाली के नाम पर ठगी शुरू, फर्जी विज्ञापन देकर मांग रहे पैसे

Patna Metro: नाम नहीं छापने के शर्त पर एक युवक ने बताया कि मेट्रो में बहाली के नाम पर लोगों से दो-दो लाख रुपये मांगे जा रहे हैं। इसके लिए कई लोग कर्ज लेकर पैसे का जुगाड़ कर रहे हैं। विज्ञापन में इलेक्ट्रीशियन, फीटर, लाइनमैन, प्लंबर, ट्रैकमैन, स्टेशन सुपरवाइजर आदि की बहाली का जिक्र किया गया है।

Patna Metro: पटना मेट्रो सेवा अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन पटना मेट्रो के शुरू होने से पहले ही बहाली के नाम पर लोगों से ठगी का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सोशल साइट पर कई निजी कंपनियों के नाम से बहाली के लिए विज्ञापन निकाले गए हैं। जिसमें बहाली प्रक्रिया तक का विस्तृत ब्योरा दिया गया है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएमआरसीएल) की एपीआरओ अर्चना कुमारी ने बताया कि पीएमआरसीएल के नाम पर फर्जी विज्ञापन से प्रसारित किए जा रहे हैं।

इनमें पटना मेट्रो में नौकरी देने का दावा किया जा रहा है। साथ ही आवेदकों से धनराशि या बैंक विवरण मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पीएमआरसीएल ने भर्ती के लिए कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया है। कोई भी निजी संस्था वेबसाइट या आवेदन लेने व भर्ती कराने के लिए अधिकृत नहीं है।

भर्ती संबंधी सभी सूचनाएं केवल बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की वेबसाइट state.bihar.gov.in/urban तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। उन्होंने लोगों से ऐसे किसी भी फर्जी विज्ञापन, कॉल या संदेश पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।