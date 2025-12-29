Hindustan Hindi News
सरकारी जमीन में फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं; डिप्टी CM विजय सिन्हा ने अधिकारियों को फिर चेताया

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा मुजफ्फरपुर के कांटी कृषि फार्म की जमीन को निजी व्यक्ति के नाम पर दाखिल-खारिज करना अत्यंत गंभीर मामला है। सरकारी भूमि की जमीन पर इस प्रकार का खेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

Dec 29, 2025 05:00 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही को लेकर डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने एक बार फिर लापरावाह अफसरों को चेतावनी दी है। उन्होने कहा कि मुजफ्फरपुर के कांटी कृषि फार्म की जमीन को निजी व्यक्ति के नाम पर दाखिल-खारिज करना अत्यंत गंभीर मामला है। सरकारी भूमि की जमीन पर इस प्रकार का खेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

सोमवार को उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी या न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या कर सरकारी भूमि को निजी नाम पर दर्ज किया है, तो जिम्मेदार पदाधिकारियों और लाभार्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार की भूमि किसी भी सूरत में हड़पी नहीं जा सकती और ऐसे मामलों में सरकार की नीति शून्य सहनशीलता की है। कांटी अंचल के तहत राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र (कृषि फार्म) की 44 डिसमिल सरकारी जमीन को निजी व्यक्ति के नाम दाखिल-खारिज करने की गंभीर प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है।

उपमुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि राज्य सरकार की भूमि किसी भी सूरत में हड़पी नहीं जा सकती और ऐसे मामलों में सरकार की नीति शून्य सहनशीलता की है। सरकारी जमीन के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और चालबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी जमीनों को बेचने वाले भू-माफिया के खिलाफ तो एक्शन होगा ही, माफिया से साठगांठ रखने वाले विभाग के अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा।

