सरकारी जमीन में फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं; डिप्टी CM विजय सिन्हा ने अधिकारियों को फिर चेताया

संक्षेप: उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा मुजफ्फरपुर के कांटी कृषि फार्म की जमीन को निजी व्यक्ति के नाम पर दाखिल-खारिज करना अत्यंत गंभीर मामला है। सरकारी भूमि की जमीन पर इस प्रकार का खेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही को लेकर डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने एक बार फिर लापरावाह अफसरों को चेतावनी दी है। उन्होने कहा कि मुजफ्फरपुर के कांटी कृषि फार्म की जमीन को निजी व्यक्ति के नाम पर दाखिल-खारिज करना अत्यंत गंभीर मामला है। सरकारी भूमि की जमीन पर इस प्रकार का खेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सोमवार को उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी या न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या कर सरकारी भूमि को निजी नाम पर दर्ज किया है, तो जिम्मेदार पदाधिकारियों और लाभार्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार की भूमि किसी भी सूरत में हड़पी नहीं जा सकती और ऐसे मामलों में सरकार की नीति शून्य सहनशीलता की है। कांटी अंचल के तहत राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र (कृषि फार्म) की 44 डिसमिल सरकारी जमीन को निजी व्यक्ति के नाम दाखिल-खारिज करने की गंभीर प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है।