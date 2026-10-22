Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार: शिक्षा विभाग में कैसे हुआ 98 लाख का फर्जीवाडा़, अब DEO-DPO सस्पेंड

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, पटना/भागलपुर
Follow us on Google News
share

दरअसल भागलपुर में जिलाधिकारी के आदेश पर की गई जांच में गड़बड़ी का पता चला। जानकारी के मुताबिक, नौ अक्टूबर 2026 को सौंपी गई रिपोर्ट में डीईओ कार्यालय से सुल्तानगंज प्रखंड की फर्जी विशिष्ट शिक्षिका तनुश्री के नाम पर अवैध भुगतान के मामले सामने आए।

Bihar Education Department
बिहार में शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा का खेल उजागर होने के बाद ऐक्शन लिया गया है। (प्रतीकात्मक फोटो)

पटना/भागलपुर, हिन्दुस्तान टीम। बिहार में फर्जी शिक्षकों के नाम पर बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद अब विभाग ताबड़तोड़ ऐक्शन ले रहा है। दरअसल फर्जी शिक्षकों के नाम पर 98.12 लाख रुपये के वेतन भुगतान के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने भागलपुर जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) चंदन कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले में गिरफ्तार डीपीओ स्थापना शशि चंदन चौधरी को भी निलंबित कर दिया गया है। विभाग के निदेशक प्रशासन विजय कुमार पाण्डेय ने बुधवार को इस संबंध में अलग-अलग विभागीय आदेश जारी किया है।

विभाग ने दोनों के खिलाफ आरोप-पत्र जारी कर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात भी कही है। विभागीय आदेश के अनुसार, भागलपुर जिलाधिकारी के आदेश पर की गई जांच में नौ अक्टूबर 2026 को सौंपी गई रिपोर्ट में डीईओ कार्यालय से सुल्तानगंज प्रखंड की फर्जी विशिष्ट शिक्षिका तनुश्री के नाम पर 98,12,773 रुपये का अवैध भुगतान के मामले सामने आए। इसके बाद जोगसर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। निलंबन अवधि में डीईओ चंदन कुमार मुख्यालय पूर्णिया निर्धारित किया गया है और डीपीओ स्थापना का मुख्यालय दरभंगा रहेगा।

ये भी पढ़ें:बिहार के भागलपुर में सुबह-सुबह दंपती का कत्ल, गोली मार कर उतारा मौत के घाट

डीपीओ पर भी गिरी गाज

आरडीडीई भागलपुर ने नौ अक्तूबर को विभाग को डीपीओ की गिरफ्तारी की सूचना दी थी। इसके बाद यह कार्रवाई हुई है। दोनों अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र एवं अनुशासनिक कार्रवाई का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा। निलंबन से संबंधित आदेश शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है है।

राज्य में उर्दू अनुवादकों की भर्ती का रास्ता साफ

इधर पटना हाईकोर्ट ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी उर्दू अनुवादक भर्ती 2019 में एकलपीठ के आदेश को रद्द करते हुए चयन प्रक्रिया को दोबारा खोलने से इनकार किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमों में बदलाव करने या पूरी प्रक्रिया को फिर से खोलने को कानूनी रूप से उचित नहीं ठहराते हुए एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के बाद उर्दू अनुवादकों के 1294 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।

ये भी पढ़ें:बिहार के छपरा में घर जा रही नाबालिग लड़की से गैंगरेप, तीन हैवान पकड़ाए

आयोग ने 14 नवंबर, 2019 को विज्ञापन संख्या 01/2019 के तहत उर्दू अनुवादकों के कुल 1,294 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। भर्ती की शर्तों को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया। उनका कहना था कि विज्ञापन में अति पिछड़ा वर्ग के लिए ‘ईबीसी’ की जगह ‘एमबीसी’ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कई अभ्यर्थियों ने भ्रमित होकर अपनी श्रेणी ‘बीसी’ भर दी। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के दौरान ईबीसी का लाभ नहीं मिला।

आयोग की ओर से नवंबर, 2019 में जारी विज्ञापन के मुताबिक, 1294 पदों में से अनारक्षित वर्ग के लिए 518 रिक्तियां हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 155, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 39, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 129, एससी के लिए 207, एसटी वर्ग के लिए 13 पद आरक्षित हैं। कुल पदों में से महिलाओं के लिए 443 पद है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bhagalpur Bhagalpur News Bihar Education Department अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi NewsBihar Newsबिहार: शिक्षा विभाग में कैसे हुआ 98 लाख का फर्जीवाडा़, अब DEO-DPO सस्पेंड