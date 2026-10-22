बिहार: शिक्षा विभाग में कैसे हुआ 98 लाख का फर्जीवाडा़, अब DEO-DPO सस्पेंड

दरअसल भागलपुर में जिलाधिकारी के आदेश पर की गई जांच में गड़बड़ी का पता चला। जानकारी के मुताबिक, नौ अक्टूबर 2026 को सौंपी गई रिपोर्ट में डीईओ कार्यालय से सुल्तानगंज प्रखंड की फर्जी विशिष्ट शिक्षिका तनुश्री के नाम पर अवैध भुगतान के मामले सामने आए।

पटना/भागलपुर, हिन्दुस्तान टीम। बिहार में फर्जी शिक्षकों के नाम पर बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद अब विभाग ताबड़तोड़ ऐक्शन ले रहा है। दरअसल फर्जी शिक्षकों के नाम पर 98.12 लाख रुपये के वेतन भुगतान के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने भागलपुर जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) चंदन कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले में गिरफ्तार डीपीओ स्थापना शशि चंदन चौधरी को भी निलंबित कर दिया गया है। विभाग के निदेशक प्रशासन विजय कुमार पाण्डेय ने बुधवार को इस संबंध में अलग-अलग विभागीय आदेश जारी किया है।

विभाग ने दोनों के खिलाफ आरोप-पत्र जारी कर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात भी कही है। विभागीय आदेश के अनुसार, भागलपुर जिलाधिकारी के आदेश पर की गई जांच में नौ अक्टूबर 2026 को सौंपी गई रिपोर्ट में डीईओ कार्यालय से सुल्तानगंज प्रखंड की फर्जी विशिष्ट शिक्षिका तनुश्री के नाम पर 98,12,773 रुपये का अवैध भुगतान के मामले सामने आए। इसके बाद जोगसर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। निलंबन अवधि में डीईओ चंदन कुमार मुख्यालय पूर्णिया निर्धारित किया गया है और डीपीओ स्थापना का मुख्यालय दरभंगा रहेगा।

डीपीओ पर भी गिरी गाज आरडीडीई भागलपुर ने नौ अक्तूबर को विभाग को डीपीओ की गिरफ्तारी की सूचना दी थी। इसके बाद यह कार्रवाई हुई है। दोनों अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र एवं अनुशासनिक कार्रवाई का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा। निलंबन से संबंधित आदेश शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है है।

राज्य में उर्दू अनुवादकों की भर्ती का रास्ता साफ इधर पटना हाईकोर्ट ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी उर्दू अनुवादक भर्ती 2019 में एकलपीठ के आदेश को रद्द करते हुए चयन प्रक्रिया को दोबारा खोलने से इनकार किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमों में बदलाव करने या पूरी प्रक्रिया को फिर से खोलने को कानूनी रूप से उचित नहीं ठहराते हुए एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के बाद उर्दू अनुवादकों के 1294 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।

आयोग ने 14 नवंबर, 2019 को विज्ञापन संख्या 01/2019 के तहत उर्दू अनुवादकों के कुल 1,294 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। भर्ती की शर्तों को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया। उनका कहना था कि विज्ञापन में अति पिछड़ा वर्ग के लिए ‘ईबीसी’ की जगह ‘एमबीसी’ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कई अभ्यर्थियों ने भ्रमित होकर अपनी श्रेणी ‘बीसी’ भर दी। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के दौरान ईबीसी का लाभ नहीं मिला।