सीबीआई का झांसा देकर एलआईसी एजेंट से 25.5 लाख की ठगी, डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचें?

नवादा के एलआईसी एजेंट को सीबीआई अधिकारी का झांसा देकर बदमाशों ने 25 लाख 50 हजार रुपए ठग लिए।

नवादा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार के नवादा में साइबर अपराधियों ने एक एलआईसी एजेंट को डिजिटल अरेस्ट कर 25 लाख 50 हजार रुपये ठग लिये। घटना 12 से 14 अक्तूबर के बीच की बतायी जाती है। ठगी का शिकार होने के बाद एलआईसी एजेंट ने 22 अक्तूबर को नवादा साइबर थाने में मामला दर्ज कराया। उन्हें छह दिनों तक बदमाशों ने डिजिटल अरेस्ट रखा और मोटी रकम बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए।

एलआईसी एजेंट किशोरी प्रसाद गुप्ता नवादा के पोस्टमार्टम रोड के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि 9 अक्तूबर को उनके मोबाइल पर एक कॉल आयी। जिसमें उन्हें बताया गया कि उसे सीबीआई कोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दोषी करार दिया गया है। उनके बैंक अकाउंट के सारे पैसे सीज हो जाएंगे और उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। उन्हें सीबीआई कोर्ट में सारे पैसे जमा करने होंगे।

छह दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा बताया जाता है कि छह दिनों तक किशोरी प्रसाद को विभिन्न प्रकार की धमकियां देकर डिजिटल अरेस्ट रखा गया। इस बीच तीन बैंक अकाउंट में उनके विभिन्न बैंक खतों से तीन बार में क्रमश: 11 लाख 50 हजार, 07 लाख व 07 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिये गये। ये रुपये 12, 13 व 14 अक्तूबर को ट्रांसफर कराये गये। साइबर ठगों ने पहले दिल्ली के बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के एक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से 11.50 लाख ट्रांसफर कराए। फिर ओडिशा के भांजा नगर स्थित एक बैंक के खाते में सात लाख मंगवाए। साढ़े 17 ठगी के बाद शातिरों ने फिर किशोरी प्रसाद को फोन किया और कहा कि अब भी आपके खाते में सात लाख रुपये बचे हुए हैं। उन्हें भी जल्द ट्रांसफर कीजिए। इसके बाद उन्होंने बक्सर के सिक्का इंटरप्राइजेज का खाता नंबर दिया और सात लाख ट्रांसफर करा लिये। ठगी का एहसास होने के बाद वह साइबर थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया।

‘डिजिटल अरेस्ट’ से ऐसे बचें कानून में कोई ‘डिजिटल अरेस्ट’ नहीं सीबीआई, पुलिस, ईडी या कस्टम्स जैसी कोई भी एजेंसी वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार या नजरबंद नहीं करती, न ही कोर्ट कार्यवाही इस तरह होती है।

पैसे ट्रांसफर न करें कोई भी सरकारी विभाग केस रफा-दफा करने या ‘जांच’ के नाम पर किसी भी निजी या अज्ञात बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने की मांग नहीं करता।