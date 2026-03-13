CBSE के नाम पर फर्जीवाड़ा उजागर, पटना के 2 नामी स्कूलों पर एफआईआर; कैसे चलता है खेल, समझिए

कई स्कूल बिना मान्यता के ही सीबीएसई के नाम पर स्कूल चलाते हैं। कई स्कूलों के बोर्ड पर छोटे अक्षरों में टू बी और बड़े अक्षरों में सीबीएसई एफ्लिएटेड लिखकर अभिभावकों को भ्रमित किया जाता है।

बिहार में सीबीएसई के नाम का अवैध तरीके से उपयोग कर अभिभावकों व बच्चो को गुमराह करने का मामला उजागर हुआ है। इसके आरोप में पटना के दो निजी स्कूलों पर प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की गई है। इस संबंध में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की शिकायत पर गर्दनीबाग थाना में केस दर्ज किया गया है। पत्र के अनुसार सेंट पॉल्स इंटरनेशनल स्कूल, साधनापुरी व सेंट पॉल्स इंटरनेशनल हाई स्कूल, पुलिस कॉलोनी के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत पर सीबीएसई ने समिति गठित कर दोनों स्कूलों का औचक निरीक्षण कराया।

निरीक्षण में पाया गया कि स्कूलों द्वारा लगाए गए कई होर्डिंग्स, विज्ञापनों में सीबीएसई, दिल्ली लिखा हुआ था। जिससे यह प्रतीत हो रहा था कि विद्यालय बोर्ड से संबद्ध हैं, जबकि बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार दोनों स्कूलों को सीबीएसई द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि गहन जांच में राज्य से सभी जिलों में ऐसे मामलों का पर्दाफाश हो सकता है। हालांकि, शिकायत के बाद भी ऐसे मामलों में विभाग के अफसर कार्रवाई करने में शिथिल पड़ जाते हैं जिसका फायदा शिक्षा के धंधेबाज उठाते हैं।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि इन विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले छात्रों का सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण किसी अन्य सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय के माध्यम से कराया जा रहा था। इससे अभिभावकों और छात्रों के बीच यह धारणा बन रही थी कि संबंधित स्कूल स्वयं सीबीएसई से संबद्ध हैं। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के प्रतिनिधियों ने समिति को आवश्यक दस्तावेज, रिकॉर्ड और छात्र विवरण देने से भी इनकार कर दिया तथा जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया।