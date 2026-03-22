बेटी फेल है, 155 नंबर लाई है, 4 हजार भेजिए तो 350 मिल जाएंगे; BSEB के नाम पर ठगी का ऑडियो वायरल

21 मार्च को गौरव कुमार नाम बताने वाले एक शख्स ने फोन पर छात्रा के साथ माता, पिता के साथ क्रमांक भी सही बताया। कहा कि बेटी दो सबजेक्ट में फेल कर रही है। उसने 155 नंबर लाया है पर होम साइंस और भूगोल विषय़ में कम अंक लाने के कारण फेल हो जाएगी।

Bihar Board Fraud News: बिहार में इंटरमीडियट परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। इससे पहले बिहार बोर्ड(बीएसईबी) के नाम पर ठगी का खेल खेला जा रहा है। मधेपुरा में एक छात्रा के पिता को फोन करके चार हजार रिश्वत की मांग की गयी। कॉलर ने छात्रा के परिजन और परीक्षा का पूरा डिटेल भी बताया। कहा कि छात्रा भूगोल और होम साइंस में फेल कर रही है। उसने कुल मिलाकर 155 नंबर प्राप्त किया है। खुद को बोर्ड का स्टाफ बताने वाले ने अपना नाम गौरव बताया।

छात्रा के भाई वरुण कुमार ने एक न्यूज चैनल को बताया कि 21 मार्च को दोपहर बाद गौरव कुमार नाम बताने वाले एक शख्स ने साले को फोन किया। वहाँ से हमारा नंबर लेकर कॉल किया और छात्रा के साथ माता, पिता के साथ क्रमांक भी सही बताया। कहा कि बेटी दो सबजेक्ट में फेल कर रही है। उसने 155 नंबर लाया है पर होम साइंस और भूगोल विषय़ में कम अंक लाने के कारण फेल हो जाएगी। उसे अगली बार फिर से सभी विषयों का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर चार हजार भेज दें तो उसे पास कर दिया जाएगा। उसे 350 नंबर मिल जाएगा। उन्होंने कॉलर का ऑडियो भी सुनवाया। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस ऑडियो की सत्यतता की पुष्टि नहीं करता।

छात्रा के परिजनों ने कहा कि छात्रा की सभी सही जानकारी कॉलर के पास कैसे आया। अगर वह बोर्ड का आदमी है तो बहुत गलत बात है। अगर साइबर ठग है तो परीक्षार्थियों का सटीक डेटा कहां से ले रहा है। छात्रा ने जिन विषयों की परीक्षा दी उसकी जानकारी भी दी। कॉलर इतना ढीठ है कि अपना नंबर सेव करने और रिजल्ट के बाद कॉल करने की बात भी कह रहा था। उन्होंने कहा कि बिहार बोर्ड से नंबर के साथ शिकायत दर्ज कराई जाएगी।