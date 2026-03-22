बेटी फेल है, 155 नंबर लाई है, 4 हजार भेजिए तो 350 मिल जाएंगे; BSEB के नाम पर ठगी का ऑडियो वायरल
21 मार्च को गौरव कुमार नाम बताने वाले एक शख्स ने फोन पर छात्रा के साथ माता, पिता के साथ क्रमांक भी सही बताया। कहा कि बेटी दो सबजेक्ट में फेल कर रही है। उसने 155 नंबर लाया है पर होम साइंस और भूगोल विषय़ में कम अंक लाने के कारण फेल हो जाएगी।
Bihar Board Fraud News: बिहार में इंटरमीडियट परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। इससे पहले बिहार बोर्ड(बीएसईबी) के नाम पर ठगी का खेल खेला जा रहा है। मधेपुरा में एक छात्रा के पिता को फोन करके चार हजार रिश्वत की मांग की गयी। कॉलर ने छात्रा के परिजन और परीक्षा का पूरा डिटेल भी बताया। कहा कि छात्रा भूगोल और होम साइंस में फेल कर रही है। उसने कुल मिलाकर 155 नंबर प्राप्त किया है। खुद को बोर्ड का स्टाफ बताने वाले ने अपना नाम गौरव बताया।
छात्रा के भाई वरुण कुमार ने एक न्यूज चैनल को बताया कि 21 मार्च को दोपहर बाद गौरव कुमार नाम बताने वाले एक शख्स ने साले को फोन किया। वहाँ से हमारा नंबर लेकर कॉल किया और छात्रा के साथ माता, पिता के साथ क्रमांक भी सही बताया। कहा कि बेटी दो सबजेक्ट में फेल कर रही है। उसने 155 नंबर लाया है पर होम साइंस और भूगोल विषय़ में कम अंक लाने के कारण फेल हो जाएगी। उसे अगली बार फिर से सभी विषयों का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर चार हजार भेज दें तो उसे पास कर दिया जाएगा। उसे 350 नंबर मिल जाएगा। उन्होंने कॉलर का ऑडियो भी सुनवाया। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस ऑडियो की सत्यतता की पुष्टि नहीं करता।
छात्रा के परिजनों ने कहा कि छात्रा की सभी सही जानकारी कॉलर के पास कैसे आया। अगर वह बोर्ड का आदमी है तो बहुत गलत बात है। अगर साइबर ठग है तो परीक्षार्थियों का सटीक डेटा कहां से ले रहा है। छात्रा ने जिन विषयों की परीक्षा दी उसकी जानकारी भी दी। कॉलर इतना ढीठ है कि अपना नंबर सेव करने और रिजल्ट के बाद कॉल करने की बात भी कह रहा था। उन्होंने कहा कि बिहार बोर्ड से नंबर के साथ शिकायत दर्ज कराई जाएगी।
बिहार इंटरमीडियट की परीक्षा का परिणाम कभी भी घोषित किया जा सकता है। बीएसईबी की ओर से शुरू कर दी है। टॉपरों की कॉपियों की फिर से जांच की जा रही है। इस मामले में आवश्यक पड़ताल भी जा रही है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में 13 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। यह परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थी। इस बार परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। बोर्ड ने कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने का दावा किया। परीक्षा के दौरान देरी से पहुचने वाले कई छात्र छात्राओं के एग्जाम देने से वंंचित होना पड़ा।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें