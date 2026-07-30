ड्यूटी पर मरीज, अस्पताल में इलाज का का पैसा हजम; बिहार में मेडिक्लेम में खेल का खुलासा,FIR

मरीज के भर्ती और डिस्चार्ज का फर्जी दस्तावेज बनाकर बीमा कंपनी से क्लेम लिया जा रहा है। इसको लेकर बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बैरिया इलाके के एक नामी हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बड़े हॉस्पिटल में स्वास्थ्य बीमा का फर्जी क्लेम लेने का खेल चल रहा है। मरीज के भर्ती और डिस्चार्ज का फर्जी दस्तावेज बनाकर बीमा कंपनी से क्लेम लिया जा रहा है। इसको लेकर बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बैरिया इलाके के एक नामी हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें हॉस्पिटल की डायरेक्टर को नामजद आरोपित बनाया गया है। एफआईआर में 84 हजार रुपये के फर्जी क्लेम का आरोप लगाया गया है।

कंपनी के अनुसार हॉस्पिटल ने अभिषेक रंजन नामक व्यक्ति के इलाज के नाम पर क्लेम भेजा था। दावा किया गया कि मरीज दो अक्टूबर 2025 से आठ अक्टूबर 2025 तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा। हॉस्पिटल की ओर से एक लाख 17 हजार रुपये का दावा किया गया। कंपनी ने 84 हजार 870 रुपये में सेटलमेंट किया।

बीमा कंपनी के प्रतिनिधि राजीव रंजन ने पुलिस को बताया है कि बीमित व्यक्ति अभिषेक रंजन से संपर्क किया तो जांच में बड़ा खुलासा हुआ। अभिषेक ने बताया कि उसे कभी उस हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया गया। भर्ती अवधि के समय पर वह ड्यूटी पर था, जिसका अटेंडेंस रजिस्टर भी उपलब्ध है। उसने लिखित बयान देकर इसकी पुष्टि की है। अहियापुर के प्रभारी थानेदार प्रवीण कुमार ने बताया कि आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

जनरल इन्श्योरेंस कंपनी का आरोप कंपनी का आरोप है कि हॉस्पिटल ने फर्जी भर्ती व डिस्चार्ज समरी, इलाज के कागजात और बिल बनाकर कंपनी को सौंपे। इन्हीं जाली दस्तावेजों के आधार पर बीमा राशि क्लेम की गई। कंपनी ने कहा कि जांच से स्पष्ट है कि इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। उसके खुलासे के लिए कंपनी अपने स्तर से छानबीन कर रही है।ताजा मामले में आरोपी हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है ताकि आगे से कोई ऐसा काम नहीं करे।