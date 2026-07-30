ड्यूटी पर मरीज, अस्पताल में इलाज का का पैसा हजम; बिहार में मेडिक्लेम में खेल का खुलासा,FIR
मरीज के भर्ती और डिस्चार्ज का फर्जी दस्तावेज बनाकर बीमा कंपनी से क्लेम लिया जा रहा है। इसको लेकर बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बैरिया इलाके के एक नामी हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बड़े हॉस्पिटल में स्वास्थ्य बीमा का फर्जी क्लेम लेने का खेल चल रहा है। मरीज के भर्ती और डिस्चार्ज का फर्जी दस्तावेज बनाकर बीमा कंपनी से क्लेम लिया जा रहा है। इसको लेकर बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बैरिया इलाके के एक नामी हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें हॉस्पिटल की डायरेक्टर को नामजद आरोपित बनाया गया है। एफआईआर में 84 हजार रुपये के फर्जी क्लेम का आरोप लगाया गया है।
कंपनी के अनुसार हॉस्पिटल ने अभिषेक रंजन नामक व्यक्ति के इलाज के नाम पर क्लेम भेजा था। दावा किया गया कि मरीज दो अक्टूबर 2025 से आठ अक्टूबर 2025 तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा। हॉस्पिटल की ओर से एक लाख 17 हजार रुपये का दावा किया गया। कंपनी ने 84 हजार 870 रुपये में सेटलमेंट किया।
बीमा कंपनी के प्रतिनिधि राजीव रंजन ने पुलिस को बताया है कि बीमित व्यक्ति अभिषेक रंजन से संपर्क किया तो जांच में बड़ा खुलासा हुआ। अभिषेक ने बताया कि उसे कभी उस हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया गया। भर्ती अवधि के समय पर वह ड्यूटी पर था, जिसका अटेंडेंस रजिस्टर भी उपलब्ध है। उसने लिखित बयान देकर इसकी पुष्टि की है। अहियापुर के प्रभारी थानेदार प्रवीण कुमार ने बताया कि आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
जनरल इन्श्योरेंस कंपनी का आरोप
कंपनी का आरोप है कि हॉस्पिटल ने फर्जी भर्ती व डिस्चार्ज समरी, इलाज के कागजात और बिल बनाकर कंपनी को सौंपे। इन्हीं जाली दस्तावेजों के आधार पर बीमा राशि क्लेम की गई। कंपनी ने कहा कि जांच से स्पष्ट है कि इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। उसके खुलासे के लिए कंपनी अपने स्तर से छानबीन कर रही है।ताजा मामले में आरोपी हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है ताकि आगे से कोई ऐसा काम नहीं करे।
अस्पताल प्रबंधन की ओर से सफाई
इस मामले में सफाई देते हुए अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि पुराना क्लेम है। उस समय के कई कर्मचारी ड्यूटी से हटाए गए हैं। रिकॉर्ड देखने के बाद ही इस क्लेम के संबंध में कुछ कहा जा सकता है। कंपनी के अफसरों से बात हो रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें