SIR में नाम कटा तो जुड़वाने के लिए फर्जीवाड़ा, बांका में कई कंप्यूटर सेंटर पुलिस की रडार पर

बांका जिले में फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों की सूचना पुलिस मुख्यालय तक पहुंची। उसके बाद मुख्यालय ने जिन लोगों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई के लिए लिखा गया है।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, अमित चौधरी, भागलपुरMon, 18 Aug 2025 04:48 PM
बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद तैयार की गई रिपोर्ट में राज्य के विभिन्न जिलों में मतदाता सूची से काफी संख्या में लोगों के नाम काटे गए। नाम काटे जाने की सूचना के बाद लोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का तरीका खोजने में लग गए हैं। वे इसके लिए फर्जीवाड़ा तक कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा का ठेका लेने वाले ऐसे लोग चिह्नित किए गए हैं जो फर्जी तरीके से निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज तैयार कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आश्वासन दे रहे हैं। ऐसा ही मामला बांका जिले से सामने आया है। वहां धोरैया और शंभूगंज प्रखंड में ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो लोगों से फर्जी तरीके से मतदाता सूची में नाम जुड़नवाने का ठेका ले रहे।

पुलिस मुख्यालय ने इनके विरुद्ध जांच कर कार्रवाई को कहा

बांका जिले में फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों की सूचना पुलिस मुख्यालय तक पहुंची। उसके बाद मुख्यालय ने जिन लोगों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई के लिए लिखा गया है, उनमें धोरैया थाना क्षेत्र के धोरैया बाजार में भगवती कंप्यूटर के संचालक मनोज कुमार यादव और शंभूगंज थाना क्षेत्र में शंभूगंज बाजार में पांडव कुमार और कुंदन कुमार शामिल हैं। पांडव और कुंदन के बारे में बताया गया है कि ये दोनों ने बिना कोई बोर्ड लगाए कंप्यूटर से फर्जी दस्तावेज निकालने का धंधा चला रहे हैं। मनोज यादव के बारे में बताया गया है कि वह भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए लोगों को फर्जी दस्तावेज बनाकर दे रहा है जिसमें निवास प्रमाण पत्र आदि शामिल है।

बांका में 1.17 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए

बांका जिले की बात करें तो विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद तैयार किए गए पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट में जिले के एक लाख 17 हजार तीन सौ लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए। वहां पर पहले कुल 15.47 लाख से ज्यादा मतदाता थे। जांच के बाद वहां कुल 14.30 लाख मतदाता रह गए। जांच के दौरान कई कारणों से उनके नाम लिस्ट से काटे गए। भागलपुर की बात करें तो यहां पर विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद 2.44 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए।

बोले एसपी

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए कुछ लोगों द्वारा फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर लोगों को गुमराह करने की जानकारी मिली है। धोरैया और शंभूगंज सहित अन्य जगहों पर छापेमारी की जा रही है। जिन लोगों पर ऐसा करने का आरोप है उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। - उपेंद्र नाथ वर्मा, पुलिस अधीक्षक बांका