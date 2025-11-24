फ्रॉड ने एसपी को भी नहीं छोड़ा, डीजीपी बता करने लगा लाखों के डिमांड; वैशाली से दो गिरफ्तार
10 अक्टूबर को एसपी के सरकारी मोबाइल नंबर 9031828210 एक अज्ञात मोबाइल नंबर 8286663274 से व्हाटसएप पर डीजीपी विनय कुमार के नाम से मैसेज कर एकांउट व गुगल नंबर भेजा गया। जिसमें उस व्यक्ति ने पैसे की मांग की।
Cyber Fraud: डीजीपी बनकर खगड़िया एसपी राकेश कुमार को व्हाट्सएप मैसेज कर पैसे मांगने वाले वैशाली जिले के दो साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार साइबर अपराधी की पहचान वैशाली जिले के बराटी थाना क्षेत्र के अजमतपुर वार्ड संख्या नौ के रहने वाले ब्रहमानंद ठाकुर के पुत्र मधुकांत कुमार व बैराटी थाना क्षेत्र के लारूई हुसैनाबाद के रहने वाले हेमंत कुमार पासवान के पुत्र निकिल उर्फ निखिल कुमार बताया जा रहा है।
साइबर डीएसपी निशांत गौरव ने सोमवार को बताया कि गत 10 अक्टूबर को एसपी के सरकारी मोबाइल नंबर 9031828210 एक अज्ञात मोबाइल नंबर 8286663274 से व्हाटसएप पर डीजीपी विनय कुमार के नाम से मैसेज कर एकांउट व गुगल नंबर भेजा गया। जिसमें उस व्यक्ति ने पैसे की मांग की। इस संबंध में इंस्पेक्टर श्वेता भारती ने साइबर थाना में थाना कांड संख्या 42/2025 दर्ज किया। उन्होंने बताया कि बार-बार पैसे की डिमांड कर रहा था और राशि बढ़ाते जा रहा था।
विशेष टीम का किया गया गठन, हुई गिरफ्तारी
एसपी राकेश कुामर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन किया। साइबर डीएसपी निशांत गौरव के नेतृत्व में एसआई चंद्रकांत कुमार व सिपाही गुलशन कुमार ने कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान मामला सामने आया कि मैसेज करने वाले के बैंक खाता से ई मेल आईडी व मोबाइल फोन लिंक है। इस मोबाइल को बरामद करते हुए मधुकांत कुमार व निकिल उर्फ निखिल कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपनी स्वीकोरोक्ति बयान में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।
इन दोनों ने बताया कि साइबर ठगी करने में एक पूरे गिरोह का हाथ था। जिसमें इन दोनों द्वारा लोगों को लालच देकर अथवा बेवकूफ बनाकर उसके नाम पर मोबइाल सिम निकाला जाता था और बैंक खाता भी खुलवाया जाता था। इस तरह उपलब्ध सिम दोनों आगे बेच देते थे। जिसका प्रयोग साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देने में किया जाता था। इस घटना में शामिल अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कार्रवाई में दो मोबाइल, दो पासबुक, दो आधार कार्ड, एक पैन कार्ड व दो सिम भी बरामद किया गया।