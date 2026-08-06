हेलो, मंत्री ललन सिंह का पीएस बोल रहा हूं, मेरे साले को... जेल आईजी को आया कॉल; पटना में FIR दर्ज
धीरज ने जेल आईजी को फोन किया था। जेल आईजी को शक हुआ तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री के कार्यालय से संपर्क किया। जांच में पता चला कि कि इस नाम को कोई पीएस नहीं है।
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का फर्जी निजी सचिव बनकर जेल आईजी को फोन करने का मामला सामने आया है। धीरज कुमार अरवल जिले का रहने वाला है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पटना पुलिस ने उसे बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी लखीसराय के पंचवटी कॉलोनी से हुई। पहले भी वीआईपी लोगों का निजी सचिव बताकर वह कई अधिकारियों को फोन कर चुका है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।
जानकारी मिली है खुद को निजी सचिव बताने वाला धीरज एक प्राइवेट अस्पताल में काम करता था। गिरफ्त में आए जालसाज का साला भरत सिंह भागलपुर जेल में बंद है। उसे बेऊर में स्थानांतरित कराने के लिए उसने केंद्रीय मंत्री का फर्जी पीएस बनकर फोन किया था। जेल आईजी ने इसकी जांच कराई तो उसकी पोल खुल गई। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री के आप्त सचिव की ओर से सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
जज बनकर भी कर चुका है फोन
अरवल जिले के मेहंदिया का रहने वाले धीरज कुमार ने मंगलवार को जेल आईजी को फोन किया था। जेल आईजी को शक हुआ तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री के कार्यालय से संपर्क किया। जांच में पता चला कि कि इस नाम को कोई पीएस नहीं है। जेल आईजी की शिकायत पर सचिवालय थाने ने पड़ताल की। धीरज पहले कई मंत्रियों का निजी सचिव बनकर काम कराता था। एक मामले में तो उसने न्यायाधीश बनकर फोन किया था। इस मामले में नीरज कुमार पर सचिवालय थाने में केस भी दर्ज किया गया है। धीरज को अब जेल भेज दिया गया है।
पूर्व विधायक समेत तीन पर प्राथमिकी
हाजीपुर के रामाशीष चौक बस स्टैंड की निविदा (टेंडर) प्रक्रिया को लेकर मंगलवार को समाहरणालय परिसर में हुई मारपीट मामले में महुआ के पूर्व राजद विधायक डॉ. मुकेश रौशन सहित तीन नामजद और अन्य अज्ञात के विरुद्ध नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है।
नगर थाना क्षेत्र के गांधी आश्रम वार्ड नंबर 27 निवासी स्व. मोहरलाल राय के पुत्र रवींद्र कुमार ने यह प्राथमिकी कराई है। उधर पूर्व विधायक ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है।
कहा कि मार्च 2025 में विधानसभा में बस स्टैंड में मूलभूत सुविधाओं के अभाव का सवाल उठाया था, तब जवाब दिया गया कि वहां स्टैंड के लिए भूमि उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में सवाल उठाता है कि जब बस स्टैंड के लिए सरकारी भूमि ही नहीं है तो टेंडर किसी बात का निकाला जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें