हेलो, मंत्री ललन सिंह का पीएस बोल रहा हूं, मेरे साले को... जेल आईजी को आया कॉल; पटना में FIR दर्ज

धीरज ने जेल आईजी को फोन किया था। जेल आईजी को शक हुआ तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री के कार्यालय से संपर्क किया। जांच में पता चला कि कि इस नाम को कोई पीएस नहीं है।

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का फर्जी निजी सचिव बनकर जेल आईजी को फोन करने का मामला सामने आया है। धीरज कुमार अरवल जिले का रहने वाला है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पटना पुलिस ने उसे बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी लखीसराय के पंचवटी कॉलोनी से हुई। पहले भी वीआईपी लोगों का निजी सचिव बताकर वह कई अधिकारियों को फोन कर चुका है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

जानकारी मिली है खुद को निजी सचिव बताने वाला धीरज एक प्राइवेट अस्पताल में काम करता था। गिरफ्त में आए जालसाज का साला भरत सिंह भागलपुर जेल में बंद है। उसे बेऊर में स्थानांतरित कराने के लिए उसने केंद्रीय मंत्री का फर्जी पीएस बनकर फोन किया था। जेल आईजी ने इसकी जांच कराई तो उसकी पोल खुल गई। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री के आप्त सचिव की ओर से सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

जज बनकर भी कर चुका है फोन अरवल जिले के मेहंदिया का रहने वाले धीरज कुमार ने मंगलवार को जेल आईजी को फोन किया था। जेल आईजी को शक हुआ तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री के कार्यालय से संपर्क किया। जांच में पता चला कि कि इस नाम को कोई पीएस नहीं है। जेल आईजी की शिकायत पर सचिवालय थाने ने पड़ताल की। धीरज पहले कई मंत्रियों का निजी सचिव बनकर काम कराता था। एक मामले में तो उसने न्यायाधीश बनकर फोन किया था। इस मामले में नीरज कुमार पर सचिवालय थाने में केस भी दर्ज किया गया है। धीरज को अब जेल भेज दिया गया है।

पूर्व विधायक समेत तीन पर प्राथमिकी हाजीपुर के रामाशीष चौक बस स्टैंड की निविदा (टेंडर) प्रक्रिया को लेकर मंगलवार को समाहरणालय परिसर में हुई मारपीट मामले में महुआ के पूर्व राजद विधायक डॉ. मुकेश रौशन सहित तीन नामजद और अन्य अज्ञात के विरुद्ध नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है।

नगर थाना क्षेत्र के गांधी आश्रम वार्ड नंबर 27 निवासी स्व. मोहरलाल राय के पुत्र रवींद्र कुमार ने यह प्राथमिकी कराई है। उधर पूर्व विधायक ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है।