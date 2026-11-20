सट्टेबाजी से होने वाले मुनाफे का 70 प्रतिशत हिस्सा दुबई में बैठ कर वेबसाइट संचालित करने वाले प्रमोटर्स को जाता था। शेष 30 प्रतिशत हिस्सा ग्राहकों को जोड़ने वाले स्थानीय संचालकों को कमीशन के रूप में दी जाती थी।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। ऑनलाइन सट्टेबाजी के अवैध कारोबार का नेटवर्क कई राज्यों में फ्रेंचाइजी देकर कमीशन पर संचालित किया जा रहा था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए दुबई में बैठे गिरोह के सरगना ने पटना, रांची, कोलकाता, दिल्ली, गाजियाबाद व प्रयागराज सहित कई शहरों में इसकी फ्रेंचाइजी दे रखी थी। फ्रेंचाइजी संचालकों के साथ 70-30 के लाभ का अनुपात तय किया गया था।

गिरफ्तार व हिरासत में लिए गये अभियुक्तों से बिहार पुलिस के एसटीएफ व साइबर सुरक्षा इकाई की पूछताछ में इसका खुलासा हुआ है।बिहार पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सट्टेबाजी से होने वाले कुल शुद्ध मुनाफे का 70 प्रतिशत हिस्सा दुबई में बैठ कर वेबसाइट संचालित करने वाले प्रमोटर्स को जाता था। यह रकम म्यूल बैंक खातों और हवाला नेटवर्क के जरिए विदेश भेजी जाती थी। वहीं, शेष 30 प्रतिशत हिस्सा ग्राहकों को जोड़ने वाले स्थानीय संचालकों को कमीशन के रूप में दी जाती थी।

जांच में पता चला है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी एप के माध्यम से यूजर आईडी बनाकर लोगों को जोड़ा जाता था। खासकर किशोर समूह इस नेटवर्क के निशाने पर थे। उन्हें यूजर आईडी उपलब्ध कराकर विभिन्न खेलों की लाइव सट्टेबाजी में शामिल किया जाता था। समय पर 70 फीसदी हिस्सा न चुकाने वाले फ्रेंचाइजी का लॉगिन एक्सेस बंद कर दिया जाता था। आरोपियों के मुताबिक, एप पर खेल इस तरह से बनाए गये थे कि शुरुआत में खिलाड़ियों को थोड़ा जिताने के बाद अंततः उन्हें हराया जा सके। इससे सरगना और फ्रेंचाइजी को हमेशा 70 से 75 फीसदी तक का मुनाफा सुनिश्चित रहता था।

बेनामी खातों से पैसों का हो रहा था हस्तांतरण ऑनलाइन सट्टेबाजी से अर्जित रकम के लेन-देन के लिए बेनामी बैंक खातों का नेटवर्क तैयार किया गया था। इन खातों के माध्यम से पैसों का हस्तांतरण किया जाता था। जांच एजेंसियों को आशंका है कि इन खातों का इस्तेमाल अवैध कमाई को छिपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया जा रहा था। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े बैंक खातों, लेन-देन और आर्थिक लाभार्थियों की जानकारी जुटा रही है।