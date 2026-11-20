कमीशन पर फ्रेंचाइजी, दुबई से मॉनिटरिंग; पटना से दिल्ली तक ऑनलाइन सट्टेबाजी का खेल ऐसे चल रहा
सट्टेबाजी से होने वाले मुनाफे का 70 प्रतिशत हिस्सा दुबई में बैठ कर वेबसाइट संचालित करने वाले प्रमोटर्स को जाता था। शेष 30 प्रतिशत हिस्सा ग्राहकों को जोड़ने वाले स्थानीय संचालकों को कमीशन के रूप में दी जाती थी।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। ऑनलाइन सट्टेबाजी के अवैध कारोबार का नेटवर्क कई राज्यों में फ्रेंचाइजी देकर कमीशन पर संचालित किया जा रहा था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए दुबई में बैठे गिरोह के सरगना ने पटना, रांची, कोलकाता, दिल्ली, गाजियाबाद व प्रयागराज सहित कई शहरों में इसकी फ्रेंचाइजी दे रखी थी। फ्रेंचाइजी संचालकों के साथ 70-30 के लाभ का अनुपात तय किया गया था।
गिरफ्तार व हिरासत में लिए गये अभियुक्तों से बिहार पुलिस के एसटीएफ व साइबर सुरक्षा इकाई की पूछताछ में इसका खुलासा हुआ है।बिहार पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सट्टेबाजी से होने वाले कुल शुद्ध मुनाफे का 70 प्रतिशत हिस्सा दुबई में बैठ कर वेबसाइट संचालित करने वाले प्रमोटर्स को जाता था। यह रकम म्यूल बैंक खातों और हवाला नेटवर्क के जरिए विदेश भेजी जाती थी। वहीं, शेष 30 प्रतिशत हिस्सा ग्राहकों को जोड़ने वाले स्थानीय संचालकों को कमीशन के रूप में दी जाती थी।
जांच में पता चला है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी एप के माध्यम से यूजर आईडी बनाकर लोगों को जोड़ा जाता था। खासकर किशोर समूह इस नेटवर्क के निशाने पर थे। उन्हें यूजर आईडी उपलब्ध कराकर विभिन्न खेलों की लाइव सट्टेबाजी में शामिल किया जाता था। समय पर 70 फीसदी हिस्सा न चुकाने वाले फ्रेंचाइजी का लॉगिन एक्सेस बंद कर दिया जाता था। आरोपियों के मुताबिक, एप पर खेल इस तरह से बनाए गये थे कि शुरुआत में खिलाड़ियों को थोड़ा जिताने के बाद अंततः उन्हें हराया जा सके। इससे सरगना और फ्रेंचाइजी को हमेशा 70 से 75 फीसदी तक का मुनाफा सुनिश्चित रहता था।
बेनामी खातों से पैसों का हो रहा था हस्तांतरण
ऑनलाइन सट्टेबाजी से अर्जित रकम के लेन-देन के लिए बेनामी बैंक खातों का नेटवर्क तैयार किया गया था। इन खातों के माध्यम से पैसों का हस्तांतरण किया जाता था। जांच एजेंसियों को आशंका है कि इन खातों का इस्तेमाल अवैध कमाई को छिपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया जा रहा था। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े बैंक खातों, लेन-देन और आर्थिक लाभार्थियों की जानकारी जुटा रही है।
तीन आरोपित पटना साइबर पुलिस के हवाले
कोलकाता गई बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने तीन और आरोपितों मो. शहजाद, संदीप वर्मा और आशीष साह को गिरफ्तार किया है। टीम ने गिरफ्तार आरोपितों को जब्त सामग्री के साथ गुरुवार को पटना साइबर पुलिस को सौंप दिया। इनकी गिरफ्तारी पटना साइबर थाने में दर्ज कांड की गई है। इससे पहले बुधवार को गिरोह के सरगना संदीप कुमार गुप्ता और लवली प्रिया सहित छह को रांची व पटना से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अब इन सभी दस अभियुक्तों से पूछताछ कर नेटवर्क में उनकी भूमिका, फ्रेंचाइजी संचालन आदि की जानकारी जुटा रही।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें