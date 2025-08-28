Hindi NewsBihar Newsfourty year old woman raped in patna airport area
पटना में 40 साल की महिला से रेप, झोपड़ी में घुस युवक ने की हैवानियत
सिटी एसपी मध्य दीक्षा ने बताया कि पुलिस ने सूचना मिलते ही तत्परता दिखाई और आरोपित को घटना स्थल के पास से दबोच लिया। आरोपित पूरी तरह नशे में था। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है।
Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पटनाThu, 28 Aug 2025 05:46 AM
पटना में महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात एक 40 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपित शराब के नशे में धुत होकर स्लम एरिया स्थित एक झोपड़ी में घुसा और महिला के साथ दुष्कर्म किया। शिकायत मिलने पर एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार युवक की पहचान सुनील कुमार (42) के रूप में हुई है। आरोपित महुआबाग के टहल टोला का रहने वाला है। सिटी एसपी मध्य दीक्षा ने बताया कि पुलिस ने सूचना मिलते ही तत्परता दिखाई और आरोपित को घटना स्थल के पास से दबोच लिया। आरोपित पूरी तरह नशे में था। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।
