जदयू की नई टीम में 46 प्रतिशत पिछड़ा-अतिपिछड़ा, सर्वण कितने; तीन नए चेहरे भी शामिल

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में सामाजिक समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। इन 24 में 11 पिछड़ा-अतिपिछड़ा, चार दलित, चार अल्पसंख्यक और पांच सवर्ण समाज से हैं। साथ ही दो महिलाओं को भी इस सूची में जगह मिली है।

जनता दल (यूनाइटेड) यानी जदयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। सूची में 24 नेताओं को शामिल किया गया है। इनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के अलावा एक कार्यकारी अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 12 महासचिव, एक कोषाध्यक्ष, आठ सचिव और एक प्रवक्ता सह सचिव बनाये गये हैं। पूर्व की सूची में 23 नाम थे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में सामाजिक समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। इन 24 में 11 पिछड़ा-अतिपिछड़ा, चार दलित, चार अल्पसंख्यक और पांच सवर्ण समाज से हैं।

साथ ही दो महिलाओं को भी इस सूची में जगह मिली है। इस तरह उन्होंने 46 प्रतिशत पिछड़ा और अतिपिछड़ा समाज के नेताओं को शामिल किया है। सूची से स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ने पिछड़े वर्ग को खास तरजीह दी है। वहीं, सभी समाज का ख्याल भी रखा है। नीतीश कुमार के सबसे प्रमुख वोटरों में सबसे बड़ा हिस्सा पिछड़ा और अतिपिछड़ा समाज का रहा है।

नीतीश कुमार ने इस समाज को हमेशा प्राथमिकता दी है। संगठन हो या, सरकार इस वर्ग की सबसे अधिक हिस्सेदारी रही। वहीं, विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी के लिए चुनावी प्रबंधन और रणनीति का जिम्मा संभाल रहे संजय झा को पुरस्कार भी दिया है। संजय झा को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। इस चुनाव में पार्टी को शानदार जीत मिली। एनडीए घटकदलों से समन्वय स्थापित करने में संजय झा की खास भूमिका रही थी। वहीं, स्वास्थ्य कारणों से जदयू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बशिष्ठ नारायण सिंह को संगठन की जिम्मेदारी से अलग रखा गया है। उनकी जगह जहानाबाद से पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं।