Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जदयू की नई टीम में 46 प्रतिशत पिछड़ा-अतिपिछड़ा, सर्वण कितने; तीन नए चेहरे भी शामिल

Apr 23, 2026 10:50 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में सामाजिक समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। इन 24 में 11 पिछड़ा-अतिपिछड़ा, चार दलित, चार अल्पसंख्यक और पांच सवर्ण समाज से हैं। साथ ही दो महिलाओं को भी इस सूची में जगह मिली है।

जदयू की नई टीम में 46 प्रतिशत पिछड़ा-अतिपिछड़ा, सर्वण कितने; तीन नए चेहरे भी शामिल

जनता दल (यूनाइटेड) यानी जदयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। सूची में 24 नेताओं को शामिल किया गया है। इनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के अलावा एक कार्यकारी अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 12 महासचिव, एक कोषाध्यक्ष, आठ सचिव और एक प्रवक्ता सह सचिव बनाये गये हैं। पूर्व की सूची में 23 नाम थे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में सामाजिक समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। इन 24 में 11 पिछड़ा-अतिपिछड़ा, चार दलित, चार अल्पसंख्यक और पांच सवर्ण समाज से हैं।

साथ ही दो महिलाओं को भी इस सूची में जगह मिली है। इस तरह उन्होंने 46 प्रतिशत पिछड़ा और अतिपिछड़ा समाज के नेताओं को शामिल किया है। सूची से स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ने पिछड़े वर्ग को खास तरजीह दी है। वहीं, सभी समाज का ख्याल भी रखा है। नीतीश कुमार के सबसे प्रमुख वोटरों में सबसे बड़ा हिस्सा पिछड़ा और अतिपिछड़ा समाज का रहा है।

ये भी पढ़ें:हीटवेव से झुलस रहा बिहार, उत्तर-पूर्व में आंधी-पानी का येलो अलर्ट; मौसम का हाल
ये भी पढ़ें:प्रेमी की गर्दन और पेट को चीर डाला, बिहार में प्रेमिका के चाचा की हैवानियत

नीतीश कुमार ने इस समाज को हमेशा प्राथमिकता दी है। संगठन हो या, सरकार इस वर्ग की सबसे अधिक हिस्सेदारी रही। वहीं, विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी के लिए चुनावी प्रबंधन और रणनीति का जिम्मा संभाल रहे संजय झा को पुरस्कार भी दिया है। संजय झा को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। इस चुनाव में पार्टी को शानदार जीत मिली। एनडीए घटकदलों से समन्वय स्थापित करने में संजय झा की खास भूमिका रही थी। वहीं, स्वास्थ्य कारणों से जदयू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बशिष्ठ नारायण सिंह को संगठन की जिम्मेदारी से अलग रखा गया है। उनकी जगह जहानाबाद से पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं।

तीन नये चेहरे शामिल किये गये

राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में तीन नये चेहरे शामिल किये गये हैं। इनमें रामेश सिंह कुशवाहा को महासचिव, निवेदिता कुमारी को सचिव और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रूही तागुंग सचिव बने हैं। पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी पूर्व में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में शामिल रहे हैं, पर पिछली सूची से बाहर हो गये थे, उन्हें फिर से बड़े पद के साथ जगह मिली है। इसी प्रकार रवींद्र प्रसाद सिंह पिछली सूची से बाहर हो गये थे, तब उन्हें पार्टी के प्रदेश का उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। अब फिर से उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। भगवान सिंह कुशवाहा और विनोद यादव भी सूची से बाहर हुए हैं।

ये भी पढ़ें:कनपट्टी पर कट्टा सटा रहे, अपराधी बन गए हैं 'सम्राट'; तेजस्वी ने वीडियो दिखा घेरा
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News JDU अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।