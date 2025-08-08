Fourth Amrit Bharat Express train from Bihar to Delhi starts today Amit Shah to flag off बिहार से दिल्ली के लिए चौथी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज से, अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsFourth Amrit Bharat Express train from Bihar to Delhi starts today Amit Shah to flag off

बिहार से दिल्ली के लिए चौथी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज से, अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बिहार और दिल्ली के बीच चौथी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे उत्तर बिहार के लोगों को सुविधा होगी।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना/सीतामढ़ीFri, 8 Aug 2025 06:59 AM
share Share
Follow Us on
बिहार से दिल्ली के लिए चौथी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज से, अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी

बिहार से दिल्ली के लिए एक और नई अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत शुक्रवार 8 अगस्त से होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में इस ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस आधुनिक गैर-वातानुकूलित ट्रेन का संचालन सीतामढ़ी से दिल्ली के बीच किया जाएगा। यह ट्रेन फिलहाल सप्ताह में एक दिन चलेगी। बिहार से दिल्ली रूट पर चलने वाली यह चौथी अमृत भारत ट्रेन होगी। इससे पहले दरभंगा - दिल्ली आनंद विहार, पाटलिपुत्र - नई दिल्ली और बापूधाम मोतिहारी - दिल्ली आनंद विहार के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की जा चुकी है।

तय कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार दोपहर करीब ढाई बजे सीतामढ़ी से वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। पहले दिन इसे उद्घाटन स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा, जो अगले दिन दोपहर करीब दो बजे दिल्ली पहुंचेगी। इस बीच इस ट्रेन का ठहराव बैरगनिया, रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा, सिसवा बाजार, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, लखनऊ, कानपुर, टुंडला और गाजियाबाद में होगा।

शेड्यूल और किराया जल्द जारी होगा

सीतामढ़ी-दिल्ली नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नियमित संचालन का शेड्यूल और किराया भी जल्द जारी होने की संभावना है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर अभी इसकी टिकट बुकिंग शुरू नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें:बिहार में भव्य सीता मंदिर का शिलान्यास आज, शाह और नीतीश रखेंगे आधारशिला

सीतामढ़ी और दिल्ली के बीच दूसरी अमृत भारत

सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए यह दूसरी अमृत भारत ट्रेन होगी। अभी दरभंगा से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनस के बीच अमृत भारत ट्रेन चल रही है, जो सीतामढ़ी, गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर होकर ही दिल्ली जाती है। इसका संचालन सप्ताह में दो दिन (सोमवार और गुरुवार) को होता है।

बिहार को मिल चुकी हैं 13 वंदे भारत और 6 अमृत भारत ट्रेनें

बता दें कि चुनावी साल में बिहार को लगातार आधुनिक एवं नई ट्रेनों की सौगात मिलती जा रही है। बिहार में 13 वंदे भारत और 6 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन पहले से किया जा रहा है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के बेड़े में और नई ट्रेनें शामिल होने की संभावनाएं हैं।

(हिन्दुस्तान अखबार के इनपुट के साथ)