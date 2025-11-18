Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsfourteen year girl rape in moving scorpio barh patna accused run away
पटना के बाढ़ में चलती स्कॉर्पियो में 14 साल की लड़की से रेप, फोन पर हुई थी जान-पहचान

पटना के बाढ़ में चलती स्कॉर्पियो में 14 साल की लड़की से रेप, फोन पर हुई थी जान-पहचान

संक्षेप: किशोरी व युवक के बीच कुछ महीने से मोबाइल पर बातचीत हो रही थी। धीरे-धीरे दोस्ती में बदल गई। रविवार को शिकेश ने किशोरी को फोन कर बुलाया। इसके बाद स्कॉर्पियो में घूमाने के बहाने नालंदा के बिन्द थाना क्षेत्र में ले गया और चलती स्कॉर्पियो में किशोरी के साथ दुष्कर्म किया।

Tue, 18 Nov 2025 07:49 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार की राजधानी पटना के बाढ़ में चलती स्कॉर्पियो में नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत की गई है। बाढ़ में भदौर थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीया किशोरी के साथ चलती स्कॉर्पियो में युवक ने दुष्कर्म किया । इसके बाद उसने किशोरी को उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया ह। आरोपी खजुरार गांव का निवासी शिकेश कुमार है। पुलिस ने स्कॉर्पियो भी बरामद कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

किशोरी व युवक के बीच कुछ महीने से मोबाइल पर बातचीत हो रही थी। धीरे-धीरे दोस्ती में बदल गई। रविवार को शिकेश ने किशोरी को फोन कर बुलाया। इसके बाद स्कॉर्पियो में घूमाने के बहाने नालंदा के बिन्द थाना क्षेत्र में ले गया और चलती स्कॉर्पियो में किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव के पहले चरण में NDA को 85% सीटें मिलीं, दूसरे चरण का क्या रहा हाल
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Crime Bihar Crime News Rape अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।