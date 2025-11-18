पटना के बाढ़ में चलती स्कॉर्पियो में 14 साल की लड़की से रेप, फोन पर हुई थी जान-पहचान
बिहार की राजधानी पटना के बाढ़ में चलती स्कॉर्पियो में नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत की गई है। बाढ़ में भदौर थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीया किशोरी के साथ चलती स्कॉर्पियो में युवक ने दुष्कर्म किया । इसके बाद उसने किशोरी को उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया ह। आरोपी खजुरार गांव का निवासी शिकेश कुमार है। पुलिस ने स्कॉर्पियो भी बरामद कर लिया है।
किशोरी व युवक के बीच कुछ महीने से मोबाइल पर बातचीत हो रही थी। धीरे-धीरे दोस्ती में बदल गई। रविवार को शिकेश ने किशोरी को फोन कर बुलाया। इसके बाद स्कॉर्पियो में घूमाने के बहाने नालंदा के बिन्द थाना क्षेत्र में ले गया और चलती स्कॉर्पियो में किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया।