बिहार चुनाव में 14 लाख प्रवासी नहीं कर सकेंगे मतदान, छठ बाद काम पर लौटने की मजबूरी

बिहार चुनाव में 14 लाख प्रवासी नहीं कर सकेंगे मतदान, छठ बाद काम पर लौटने की मजबूरी

संक्षेप: 28 अक्तूबर से 5 नवंबर के बीच सबसे अधिक 14 लाख यात्रियों ने वापसी के लिए रिजर्वेशन कराया है, जबकि 6 से 10 नवंबर के बीच 6 लाख यात्रियों ने वापसी के लिए कंफर्म टिकट लिया है।

Sun, 26 Oct 2025 08:39 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, आनंद सिंह कौशिक, पटना
बिहार में बड़े पैमाने पर प्रवासी दीपावली और छठ मनाने के लिए आये हैं, जबकि बिहार में विधानसभा चुनाव का भी आगाज हो गया है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है, लेकिन मतदान से पहले ही छठ बाद 20 लाख प्रवासी अपने काम पर वापस लौट जाएंगे। जिस कारण चुनाव में यह प्रवासी भाग नहीं लेंगे।

रेलवे की ओर से नियमित ट्रेनों के अलावा लोगों की वापसी के लिए बिहार से 4000 ट्रेनों सह फेरे लगाने के लिए अधिसूचित किया गया है। जिसमें यात्रियों द्वारा वापसी का रिजर्वेशन करा लिया गया है। 28 अक्तूबर से 5 नवंबर के बीच सबसे अधिक 14 लाख यात्रियों ने वापसी के लिए रिजर्वेशन कराया है, जबकि 6 से 10 नवंबर के बीच 6 लाख यात्रियों ने वापसी के लिए कंफर्म टिकट लिया है।

रेलवे का मानना है कि कंफर्म टिकट लिए हुए यात्रियों के अलावा 28 अक्तूबर से 10 नवंबर के बीच जनरल कोच से 10 लाख यात्री आवागमन कर सकते हैं, जबकि पिछले वर्ष 8 नवंबर को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पर्व की समाप्ति हुई थी। इसके बाद 8 से 14 नवंबर 2024 के बीच 7 दिनों में लगभग 42 लाख यात्री वापस लौटे थे। यह आंकड़ा रिजर्वेशन और जनरल टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों की है।

हालांकि, पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष यात्रियों के लौटने की संख्या कम है, लेकिन राजनीतिक दलों की लाख कोशिश के बावजूद कंफर्म टिकट बता रहे हैं कि प्रवासियों को रोकने में नेताओं को कामयाबी नहीं मिली है। जबकि पिछले कई वर्षों के बाद 2025 में रेलवे की ओर से सैकड़ों स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो 12000 फेरे लगाएगी।

प्रवासी मजदूर बोले मतदान में लेंगे भाग

पटना जंक्शन, राजेन्द्र नगर, दानापुर स्टेशन पर घर आने वाले प्रवासियों में विशेष कर मजदूर वर्ग के लोगों ने बताया कि हम लोग मतदान में भाग लेंगे, लेकिन कर्मचारी और अधिकारी वर्ग के लोगों में मतदान के प्रति उतनी रुचि नहीं थी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
