निशांत को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज, 14 जदयू विधायकों ने बनाई 'टीम निशांत'

Mar 10, 2026 06:42 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
रूहेल रंजन ने कहा कि निशांत कुमार को सीएम बनाया जाएगा। शुभानंद मुकेश ने निशांत को नीतीश कुमार का वर्जन टू बताया। समृद्ध वर्मा ने कहा कि निशांत ही नीतीश कुमार को आगे ले जा सकते हैं। चेतन आनंद ने कहा कि निशांत बिहार की मांग हैं।

निशांत को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज, 14 जदयू विधायकों ने बनाई 'टीम निशांत'

जदयू के युवा विधायकों ने कहा है कि निशांत कुमार को सीएम की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। विधायक रूहेल रंजन के आवास पर जदयू के 14 विधायक जुटे। खुद को टीम निशांत बताया, कहा कि वे निशांत के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। युवा विधायकों ने दावा किया कि वर्ष 2030 का चुनाव निशांत के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस बार हमने 2025 से 30 फिर से नीतीश के नारे के साथ चुनाव लड़ा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभूतपूर्व जीत हासिल की। जनता ने उनके चेहरे पर ही वोट दिया और एनडीए को भारी बहुमत मिला।

रूहेल रंजन ने कहा कि निशांत कुमार को सीएम बनाया जाएगा। शुभानंद मुकेश ने निशांत को नीतीश कुमार का वर्जन टू बताया। समृद्ध वर्मा ने कहा कि निशांत ही नीतीश कुमार को आगे ले जा सकते हैं। चेतन आनंद ने कहा कि निशांत बिहार की मांग हैं। अतिरेक ने कहा कि निशांत पूरा बिहार भ्रमण करेंगे। नचिकेता ने कहा कि हमने सीएम नीतीश कुमार के समक्ष मांग रखी थी कि हमें निशांत से कम कुछ भी मंजूर नहीं। विशाल ने कहा कि पिछले दिनों बैठक में हमने निशांत कुमार से कहा कि अब उनके राजनीतिक में आने या न आने का विकल्प नहीं है। अब यह उनकी जिम्मेदारी है।

जल्द ही पूरे बिहार के दौरे पर निकलेंगे: निशांत

इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने कहा है कि वे शीघ्र ही पूरे बिहार के दौरे पर निकलेंगे। वे सभी 38 जिलों का भ्रमण करेंगे और आम लोगों से सीधा संवाद करेंगे। वे घूमकर बिहार को जानना और समझना चाहते हैं। वे सोमवार को पटना के कंकड़बाग स्थित पार्क में अपनी मां मंजू सिन्हा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। कहा कि उन्हें मां की बहुत याद आती है। आज मां होती तो बहुत प्रसन्न होती। लेकिन, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है।पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह बिहार के सभी 38 जिलों का दौरा करने की योजना बना रहे हैं और इसके लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

उनके इस बयान को जदयू की भविष्य की राजनीति और संगठनात्मक विस्तार के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों विधायकों व जिलाध्यक्षों के साथ-साथ पार्टी के वरीय नेताओं के साथ बैठक में निशांत कुमार ने चंपारण से अपनी यात्रा शुरू करने के संकेत दिये थे। पत्रकारों से द्वारा यह पूछे जाने पर कि पार्टी के युवा विधायकों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है, वे मुस्कुराकर रह गए।

