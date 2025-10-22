Hindustan Hindi News
बिहार चुनाव में 14 पूर्व सांसद विधायक बनने के लिए ठोक रहे ताल, इस दल में सबसे ज्यादा

Wed, 22 Oct 2025 06:49 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, रंजीत कुमार सिंह, पटना
सांसदी गई तो विधायकी पाने के लिए पूर्व माननीय दम दिखा रहे । इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसे 14 पूर्व सांसद किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे ज्यादा जदयू ने पांच पूर्व सांसदों पर भरोसा जताया है। इसके बाद राजद ने चार, भाजपा और जनसुराज ने दो-दो और एआईएमआईएम ने एक पूर्व सांसद को मैदान में उतारा है।

राजनीतिक दलों ने तीन को छोड़ अन्य 11 पूर्व सांसदों को उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी बनाया है, जो उनके लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों गठबंधनों में इस बार आमने-सामने की लड़ाई है। दोनों ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता पर काबिज होना चाहती हैं। इसलिए पूर्व सांसदों पर दांव खेला गया है।

भाजपा ने पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को दानापुर में आजमाया है। रामकृपाल पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे हैं। दानापुर इसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। भाजपा यहां पिछला चुनाव हार गई थी, इसलिए भाजपा ने मजबूत उम्मीदवार की तलाश करते हुए यहां से रामकृपाल पर दांव खेला है। इसी तरह सुनील कुमार पिंटू ने 2019 का लोकसभा चुनाव जदयू के टिकट पर सीतामढ़ी से जीता था। 2024 लोकसभा चुनाव में बेटिकट हो गए थे। हाल ही भाजपा में शामिल हुए पिंटू को इस दल ने सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है।

भाजपा

दानापुर - रामकृपाल यादव

सीतामढ़ी - सुनील कुमार पिंटू

जदयू

जहानाबाद - चंद्रेश्वर चंद्रवंशी

गोपालपुर - बुलो मंडल

काराकाट - महाबली सिंह

कदवा - दुलालचंद गोस्वामी

समस्तीपुर - अश्वमेध देवी

एआईएमआईएम

मुंगेर - मोनाजिर हसन

राजद

झाझा - जयप्रकाश नारायण यादव

मोकामा - वीणा देवी

बिहारीगंज - रेणु कुशवाहा

धमदाहा - संतोष कुशवाहा

जनसुराज

अररिया - सरफराज आलम

गया टाउन - धीरेंद्र अग्रवाल

अन्य दलों की बात करें तो जनसुराज ने पूर्व सांसद सरफराज आलम को अररिया विधानसभा और चतरा के पूर्व सांसद धीरेंद्र अग्र्रवाल को गया टाउन से उम्मीदवार बनाया है। धीरेंद्र अग्रवाल का मुकाबला भाजपा के कद्दावर नेता प्रेम कुमार से होगा। वहीं, एमआईएमआईएम ने मुंगेर के पूर्व सांसद मोनाजिर हसन को मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है।

