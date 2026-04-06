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पटना शहर में अब फोर लेन सड़क, जेपी गंगा पथ से जुड़ेगा मंदिरी नाला रोड; जाम से मिलेगी राहत

Apr 06, 2026 07:30 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान
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बेली रोड से आ रहे लोग आयकर गोलंबर से मंदिरी नाला होते हुए जेपी गंगा पथ पहुंच जाएंगे। इससे इन सड़कों पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा। पीएमसीएच, गाय घाट, कंगन घाट, दीदारगंज सहित अन्य जगहों पर आने-जाने की सुविधा बढ़ जाएगी।

पटना शहर में अब फोर लेन सड़क, जेपी गंगा पथ से जुड़ेगा मंदिरी नाला रोड; जाम से मिलेगी राहत

बिहार की राजधानी पटना में शहर के पॉश इलाके आयकर गोलंबर, डाकबंगला, छज्जूबाग, फ्रेजर रोड में जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। अगले साल के मार्च तक मंदिरी नाला सड़क जेपी गंगा पथ से जुड़ जाएगी। जेपी गंगा पथ से बांस घाट तक 600 मीटर फोर लेन सड़क बनेगी। काम शुरू है। इसके जुड़ने से लोगों को डाकबंगला, छज्जूबाग, फ्रेजर रोड, गांधी मैदान होकर जेपी गंगा पथ नहीं जाना होगा।

बेली रोड से आ रहे लोग आयकर गोलंबर से मंदिरी नाला होते हुए जेपी गंगा पथ पहुंच जाएंगे। इससे इन सड़कों पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा। पीएमसीएच, गाय घाट, कंगन घाट, दीदारगंज सहित अन्य जगहों पर आने-जाने की सुविधा बढ़ जाएगी। मंदिरी, चीनाकोठी सहित कई मोहल्लों की सूरत बदल जाएगी। पथ निर्माण विभाग का लक्ष्य है कि अगले साल मार्च तक इसपर आवागमन शुरू कर दिए जाएंगे। मंदिरी नाले से जेपी गंगा पथ को जोड़ने के लिए फोर लेन सड़क 52.28 करोड़ से बन रही है।

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बांस घाट से जेपी गंगा पथ को कनेक्टिविटी देने के लिए 600 मीटर फोरलेन सड़क का निर्माण होगा। बांस घाट के पास से बायें फ्लैंक से लोग यूटर्न लेकर दायें फ्लैक में जाकर जेपी गंगा पथ की ओर जायेंगे। जेपी गंगा पथ की ओर से आने वाले बांस घाट के थोड़ी दूर आगे दायें फ्लैक से आकर मंदिरी नाला पर बनने वाली सड़क की ओर जा सकेंगे। जेपी गंगा पथ से मंदिरी नाला पर बन रही सड़क पर जाने के लिए बांस घाट स्थित काली मंदिर के पास सड़क जुड़ेगी।

नेहरू पथ से गांधी मैदान तक ट्रैफिक दबाव कम होगा

फोरलेन सड़क के बनने से बेली रोड, छज्जूबाग, गांधी मैदान की ओर से होते हुए जेपी गंगा पथ की ओर जाने वाले ट्रैफिक का दबाव कम होगा। बांस घाट में पाया बनाकर 90 मीटर का पुल निर्माण होगा। एलसीटी घाट के पास भी पुल का निर्माण कर कनेक्टिविटी दी गई है। इससे पटना वासियों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। वहीं लोगों को ईंधन की बचत के साथ कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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