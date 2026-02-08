Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsFour youths arrested for impersonating police wearing uniforms fake rifles extorting money
वर्दी में नकली राइफल के साथ अवैध वसूली, बिहार में फर्जी पुलिस बन घूम रहे 4 युवक गिरफ्तार

वर्दी में नकली राइफल के साथ अवैध वसूली, बिहार में फर्जी पुलिस बन घूम रहे 4 युवक गिरफ्तार

संक्षेप:

रोहतास जिले के डेहरी में पुलिस की वर्दी पहन नकली राइफल दिखाकर सड़क पर लोगों से जांच के नाम से अवैध वसूली करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। इस गैंग के चार युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

Feb 08, 2026 05:53 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, डेहरी (सासाराम)
share Share
Follow Us on

बिहार के रोहतास जिले में वर्दी पहनकर नकली राइफल लेकर घूमते हुए फर्जी पुलिस वाले पकड़े गए हैं। पुलिस ने डेहरी में ऐसे चार युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सभी सड़क पर रौब जमाकर आने-जाने वाले लोगों को रोककर पूछताछ कर रहे थे और जांच के नाम पर उनसे अवैध वसूली कर रहे थे। उनके कब्जे से पुलिस की वर्दी, नकली हथियार और स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है।4

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानकारी के अनुसार डेहरी मुफस्सिल थाना के एसआई रजनीश कुमार अपनी टीम के साथ शनिवार को गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली की पावरग्रिड पहलेजा के पास कुछ लोग पुलिस की वर्दी में राहगीरों को परेशान कर रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना की पुलिस जब वहां पहुंची तो बिना नंबर प्लेट की एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी मिली।

गाड़ी के पास दो युवक पुलिस की वर्दी में थे, जबकि दो अन्य सादे लिबास में घूम रहे थे। जब ड्यूटी पर मौजूद एसआई ने वर्दी पहने युवकों से उनके नाम और पहचान पत्र मांगे गए तो वे गोलमोल जवाब देने लगे। कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला कि वे फर्जी पुलिसकर्मी हैं। उन्हें हिरासत में लेकर थाने लाया गया। फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

ये भी पढ़ें:असली IAS ने नकली का भांडा फोड़ा, डीएम से मिलने पहुंचा फर्जी अफसर ऐसे पकड़ाया

गिरफ्तार युवकों में डबल स्टार पुलिस वर्दी पहने शत्रुघ्न कुमार, सिपाही की वर्दी पहने राहुल कुमार और शशि कुमार एवं प्रिंस कुमार शामिल हैं। प्रिंस औरंगाबाद जिले के नरारी खुर्द गांव का रहने वाला है, जबकि अन्य तीनों रोहतास जिले के शंभू बिगहा के निवासी हैं। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से दो लोहे एवं लकड़ी से बनी राइफल जैसी दिखने वाली नकली बंदूकें, फाइबर स्टिक, बैटन रोल और होलस्टर आदि जब्त किए गए।

मुफस्सिल थानाध्यक्ष नितेश कुमार ने बताया कि पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों से अवैध वसूली की है। दूसरी ओर, गिरफ्तार युवकों के परिजन का कहना है कि सभी एक टोली बनाकर रील बनाने का काम करते हैं। सोशल मीडिया पर उनके कई रील्स वाले वीडियो वायरल भी हो चुके हैं। आरोपी वर्दी पहनकर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Bihar Police Sasaram News Sasaram Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।