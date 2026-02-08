वर्दी में नकली राइफल के साथ अवैध वसूली, बिहार में फर्जी पुलिस बन घूम रहे 4 युवक गिरफ्तार

संक्षेप: रोहतास जिले के डेहरी में पुलिस की वर्दी पहन नकली राइफल दिखाकर सड़क पर लोगों से जांच के नाम से अवैध वसूली करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। इस गैंग के चार युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

बिहार के रोहतास जिले में वर्दी पहनकर नकली राइफल लेकर घूमते हुए फर्जी पुलिस वाले पकड़े गए हैं। पुलिस ने डेहरी में ऐसे चार युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सभी सड़क पर रौब जमाकर आने-जाने वाले लोगों को रोककर पूछताछ कर रहे थे और जांच के नाम पर उनसे अवैध वसूली कर रहे थे। उनके कब्जे से पुलिस की वर्दी, नकली हथियार और स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है।4

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जानकारी के अनुसार डेहरी मुफस्सिल थाना के एसआई रजनीश कुमार अपनी टीम के साथ शनिवार को गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली की पावरग्रिड पहलेजा के पास कुछ लोग पुलिस की वर्दी में राहगीरों को परेशान कर रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना की पुलिस जब वहां पहुंची तो बिना नंबर प्लेट की एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी मिली।

गाड़ी के पास दो युवक पुलिस की वर्दी में थे, जबकि दो अन्य सादे लिबास में घूम रहे थे। जब ड्यूटी पर मौजूद एसआई ने वर्दी पहने युवकों से उनके नाम और पहचान पत्र मांगे गए तो वे गोलमोल जवाब देने लगे। कड़ाई से पूछताछ करने पर पता चला कि वे फर्जी पुलिसकर्मी हैं। उन्हें हिरासत में लेकर थाने लाया गया। फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार युवकों में डबल स्टार पुलिस वर्दी पहने शत्रुघ्न कुमार, सिपाही की वर्दी पहने राहुल कुमार और शशि कुमार एवं प्रिंस कुमार शामिल हैं। प्रिंस औरंगाबाद जिले के नरारी खुर्द गांव का रहने वाला है, जबकि अन्य तीनों रोहतास जिले के शंभू बिगहा के निवासी हैं। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से दो लोहे एवं लकड़ी से बनी राइफल जैसी दिखने वाली नकली बंदूकें, फाइबर स्टिक, बैटन रोल और होलस्टर आदि जब्त किए गए।