Hindi NewsBihar Newsfour year girl raped in patna bihta police caught accused
पटना के बिहटा में 4 साल की बच्ची से 24 साल के युवक ने किया रेप, गांव में आक्रोश

संक्षेप:

Feb 01, 2026 07:22 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
पटना के बिहटा में बिहटा थाना क्षेत्र के एक गांव में चार वर्षीया मासूम से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुये आरोपित गुड्डू कुमार (24) को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। पुलिस के अपुसार, बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। तभी गांव का ही रहने वाला आरोपित उसे बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की।

पुलिस ने पीड़िता की स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया ,जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है। टीम ने मौके से अहम साक्ष्य इकट्ठा किए और वैज्ञानिक तरीके से मामले की जांच की। लोगों में इस घिनौनी वारदात को लेकर भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आरोपित को कड़ी सजा देने की मांग की। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया की केस की जांच तेजी से की जा रही है और चार्जशीट जल्द से जल्द कोर्ट में समर्पित की जाएगी।

