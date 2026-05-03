बिहार के बेगूसराय में 4 साल की बच्ची से रेप, चीखने लगी तो भागा 15 साल का आरोपी लड़का

ग्रामीणों के अनुसार उक्त बच्ची अपने घर के पास ही एक सरकारी स्कूल के प्रांगण में अन्य बच्चियों के साथ खेल रही थी। इसी बीच पड़ोस के वार्ड का एक किशोर उक्त बच्ची को पास के मकई खेत में ले गया और दुष्कर्म किया।

बिहार में बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार को मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां चार वर्षीय बच्ची से 15 साल के एक किशोर ने दुष्कर्म किया। बच्ची की हालत नाजुक है। ग्रामीणों के अनुसार उक्त बच्ची अपने घर के पास ही एक सरकारी स्कूल के प्रांगण में अन्य बच्चियों के साथ खेल रही थी। इसी बीच पड़ोस के वार्ड का एक किशोर उक्त बच्ची को पास के मकई खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने पर आसपास के लोगों के घटनास्थल पर पहुंचने से पूर्व उक्त आरोपित घटनास्थल से फरार हो गया।

घटना के बाद लोगों ने नाजुक हालत में बच्ची को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछवाड़ा पहुंचाया। यहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय रेफर कर दिया। घटना के बाद बछवाड़ा थाने की पुलिस टीम घटनास्थल पर कैंप कर रही है। तेघड़ा डीएसपी कृष्ण कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के लिए उनके नेतृत्व में लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

डांसर से गैंगरेप इधर बक्सर जिले में राजपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में बीते शुक्रवार को एक नर्तकी के साथ गैंगरेप की घटना हुई। इस मामले में उसने पांच युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। रामपुर निवासी शिवपूजन राजभर के घर शुक्रवार की रात बारात आई थी। मनोरंजन के लिए नर्तकी बुलायी गयी थी। देर रात तक कार्यक्रम चला। इसके बाद जब नर्तकी लौटने की तैयारी कर रही थी, तभी गांव के कुछ युवक उसे अपने साथ कर्मनाशा नदी के किनारे ले गए। पीड़िता का आरोप है कि बधार में ले जा चार-पांच युवकों ने उसके साथ रेप किया। उसका मोबाइल और पर्स भी ले गए।