भोजपुर में कोहरे का कहर, एक के बाद एक टकराई 4 गाड़ियां; 6 लोग घायल

संक्षेप: भोजपुर जिले के जगदीशपुर में शनिवार सुबह घने कोहरे की वजह से देवराढ़ रोड पर एक के बाद एक चार गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 6 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

बिहार के भोजपुर जिले के घनगाई थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह कोहरे की वजह से एक के बाद एक चार गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा जगदीशपुर-देवराढ़ पथ पर सुबह करीब 5 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि घने कुहासे की वजह से अनाज से लदा हुआ एक ट्रक धीरे-धीरे चल रहा था। उसी के पीछे बाकी गाड़ियां टकराती चली गईं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार, सबसे पहले अनाज से लदे ट्रक को एक खाली ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। फिर पीछे से आ रही एक क्रेन ने उन्हें ठोकर मार दी। फिर उसके पीछे एक स्विफ्ट डिजायर कार आकर टकरा गई। लगभग 15 मिनट के भीतर कुल चार वाहन एक के बाद एक पीछे टकराते चले गए। इससे मौके पर चीख-पुकार मच गई। सभी गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही थीं।

इस घटना में खाली ट्रक का ड्राइवर, क्रेन में सवार 5 लोग सहित कुल 6 लोग घायल हुए हैं। घटना सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को जगदीशपुर अनुमंडीय अस्पताल ले जाया गया। इसमें से एक की हालत गंभीर होने के चलते उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों का जगदीशपुर अस्पातल में ही इलाज किया जा रहा है।