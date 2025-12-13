भोजपुर में कोहरे का कहर, एक के बाद एक टकराई 4 गाड़ियां; 6 लोग घायल

Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
भोजपुर जिले के जगदीशपुर में शनिवार सुबह घने कोहरे की वजह से देवराढ़ रोड पर एक के बाद एक चार गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 6 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। 

Dec 13, 2025 01:13 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददता, जगदीशपुर (आरा)
बिहार के भोजपुर जिले के घनगाई थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह कोहरे की वजह से एक के बाद एक चार गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा जगदीशपुर-देवराढ़ पथ पर सुबह करीब 5 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि घने कुहासे की वजह से अनाज से लदा हुआ एक ट्रक धीरे-धीरे चल रहा था। उसी के पीछे बाकी गाड़ियां टकराती चली गईं।

जानकारी के अनुसार, सबसे पहले अनाज से लदे ट्रक को एक खाली ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। फिर पीछे से आ रही एक क्रेन ने उन्हें ठोकर मार दी। फिर उसके पीछे एक स्विफ्ट डिजायर कार आकर टकरा गई। लगभग 15 मिनट के भीतर कुल चार वाहन एक के बाद एक पीछे टकराते चले गए। इससे मौके पर चीख-पुकार मच गई। सभी गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही थीं।

लड़की के चक्कर में दोस्तों ने किशोर को पीट-पीटकर मार डाला, पटना में मर्डर

इस घटना में खाली ट्रक का ड्राइवर, क्रेन में सवार 5 लोग सहित कुल 6 लोग घायल हुए हैं। घटना सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को जगदीशपुर अनुमंडीय अस्पताल ले जाया गया। इसमें से एक की हालत गंभीर होने के चलते उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों का जगदीशपुर अस्पातल में ही इलाज किया जा रहा है।

कंटेनर ने ट्रक को मारी टक्कर, ड्राइवर और खलासी फंस गए

शनिवार सुबह ही भोजपुर जिले में एक और सड़क हादसा हुआ। कोईलवर पुल की ओर से छपरा मोड़ की तरफ जा रहे कंटेनर ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कंटेनर के ड्राइवर और खलासी दोनों फंस गए। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया।

