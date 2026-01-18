स्कूल के लिए निकली 4 छात्राएं एक साथ लापता; रास्ते के CCTV खंगाल रही पुलिस, चिंता में परिजन

संक्षेप: गया जी के डेल्हा थाना क्षेत्र से मैट्रिक का एडमिट कार्ड लेने निकली एक ही मोहल्ले की चार छात्राएं लापता हो गई हैं। घटना से इलाके में हड़कंप है। एसएसपी सुशील कुमार ने टाउन डीएसपी-2 के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी और रेलवे स्टेशन फुटेज के आधार पर जांच शुरू की है।

गया जी शहर के डेल्हा थाना क्षेत्र से मैट्रिक का एडमिट कार्ड लेने निकली चार छात्राएं एक साथ लापता हो गईं। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। इस मामले में एसएसपी सुशील कुमार ने गंभीरता से लेते हुए छात्राओं की सकुशल लाने के लिए एसआईटी गठित की है। यह अलग-अलग बिंदुओं पर खोजबीन शुरू कर दी है। छात्राओं के परिजनों का हाल बेहाल है। वे लोग भी अपने स्तर पर हर जगह इन ढूढ़ने में लगे हैं।

लोगों के अनुसार, चारों छात्राएं एक ही मोहल्ले के रहने वाली हैं। चारों छात्राएं शुक्रवार की सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली थीं, लेकिन देर शाम तक वापस घर नहीं लौटीं। इसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की। लेकिन, कहीं कोई सुराग नहीं मिलने पर डेल्हा थाने में इसकी सूचना दी गई। चारों छात्राएं आपस में गहरी दोस्त बताई जा रही हैं। जो डेल्हा थाना क्षेत्र के ही मोहल्ले की रहने वाली हैं।

परिजनों ने कहा कि चारों प्रतिदिन की तरह स्कूल जाने के लिए निकली थीं और जब स्कूल से लौटने का समय बीत गया और कोई सूचना नहीं मिली तो परिवार वालों की चिंता बढ़ गई। रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में खोजबीन की गई। कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद परिजनों ने डेल्हा थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।