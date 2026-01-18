Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsFour schoolgirls who left for school together gone missing police are reviewing CCTV footage along the route
स्कूल के लिए निकली 4 छात्राएं एक साथ लापता; रास्ते के CCTV खंगाल रही पुलिस, चिंता में परिजन

स्कूल के लिए निकली 4 छात्राएं एक साथ लापता; रास्ते के CCTV खंगाल रही पुलिस, चिंता में परिजन

संक्षेप:

गया जी के डेल्हा थाना क्षेत्र से मैट्रिक का एडमिट कार्ड लेने निकली एक ही मोहल्ले की चार छात्राएं लापता हो गई हैं। घटना से इलाके में हड़कंप है। एसएसपी सुशील कुमार ने टाउन डीएसपी-2 के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी और रेलवे स्टेशन फुटेज के आधार पर जांच शुरू की है।

Jan 18, 2026 08:18 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, गया जी
share Share
Follow Us on

गया जी शहर के डेल्हा थाना क्षेत्र से मैट्रिक का एडमिट कार्ड लेने निकली चार छात्राएं एक साथ लापता हो गईं। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। इस मामले में एसएसपी सुशील कुमार ने गंभीरता से लेते हुए छात्राओं की सकुशल लाने के लिए एसआईटी गठित की है। यह अलग-अलग बिंदुओं पर खोजबीन शुरू कर दी है। छात्राओं के परिजनों का हाल बेहाल है। वे लोग भी अपने स्तर पर हर जगह इन ढूढ़ने में लगे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लोगों के अनुसार, चारों छात्राएं एक ही मोहल्ले के रहने वाली हैं। चारों छात्राएं शुक्रवार की सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली थीं, लेकिन देर शाम तक वापस घर नहीं लौटीं। इसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की। लेकिन, कहीं कोई सुराग नहीं मिलने पर डेल्हा थाने में इसकी सूचना दी गई। चारों छात्राएं आपस में गहरी दोस्त बताई जा रही हैं। जो डेल्हा थाना क्षेत्र के ही मोहल्ले की रहने वाली हैं।

परिजनों ने कहा कि चारों प्रतिदिन की तरह स्कूल जाने के लिए निकली थीं और जब स्कूल से लौटने का समय बीत गया और कोई सूचना नहीं मिली तो परिवार वालों की चिंता बढ़ गई। रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में खोजबीन की गई। कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद परिजनों ने डेल्हा थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

ये भी पढ़ें:भागलपुर से लापता दो छात्राओं का 8 दिन बाद भी सुराग नहीं; अब SIT करेगी तलाश
ये भी पढ़ें:नीट छात्रा मौत मामले में मोबाइल खोलेगा राज! ज्यादा बात वाले फोन नंबरों की जांच

इन छात्राओं की खोज में पुलिस की अलग-अलग टीम हर बिंदुओं पर छानबीन में जुट गयी है। मोबाइल लोकेशन से लेकर घर से स्कूल तक जाने के रास्ते में लगे सीसीटीवी फूटेज व रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फूटेज जांच रही है, जिससे कि छात्राओं का कोई सुराग मिल सके। गया जी एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए टाउन डीएसपी टू के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गयी है। टीम हर बिंदुओं पर कार्य कर रही है। एक छात्रा का अपने परिवार के लोगों से बात भी हुई है। जल्द ही सभी छात्राओं को सकुशल लाया जायेगा।